中國發改委：除湖北外中國復工率逾90% Q2經濟回歸常態

週二 (17 日) 中國發改委舉行記者會，發改委發言人孟瑋表示目前中國規模以上工業，除湖北外，中國整體復工率均已逾 90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等接近 100%。

同時，聯準會 (Fed) 近兩周積極降息，目前利率已與金融海嘯時期相當，對此中國國家發改委綜合司副司長李慧則指出，為因應肺炎疫情衝擊，歐美等主要經濟體在總體政策上均做出大幅調整，全球都很關注。

她指出中國擁有的政策工具依然足夠，政府會密切監測經濟運作的趨勢，根據市場需要，適時推出政策因應，期待將疫情的影響降到最低。

李慧進一步表示，目前肺炎疫情對中國經濟帶來明顯衝擊，供需兩端均受到較大影響，部份產業出現營運困難的困境，今年前兩個月主要經濟數據都呈現大幅度衰退的走勢。

但她也信心喊話表示肺炎疫情的衝擊是暫時性的，隨著防疫成效顯現，再加上一系列已推出的階段性的補貼政策逐步實施後，中國經濟會漸漸回到常態，預估第二季中國經濟會回歸常態。此外，後續還會有利多政策推出，以達到今年的經濟發展目標。

李慧指出，中國政府下一步將穩定外貿外資，保障外貿產業鏈、供應鏈順暢運轉，落實出口退稅、出口信用保險等穩定外貿的政策工具。

國家發改委價格司副司長在會中表示，疫情對中國物價是有影響，若扣除食品和能源價格的核心 CPI 年增率只有 1%，仍處溫和區間。他同時預估今年中國物價走勢將呈前高後低趨勢，全年高成長的機率不高。