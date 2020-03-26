【馮冠華專欄】A股有追落後空間 港股今天或有整固

3 月 26 日推介 - 創維（751）及 李寧（2331）

推介原因及策略：兩者均會在今天公佈 2019 年業績，前者已發盈喜，但股價最近被大盤不佳拖下，估計還有反彈空間，建議短綫操作，現價進場，目標先定 $1.9。後者股價昨天曾大升約 15%，收盤升幅減半，同業耐克及安踏（2020）最近也公佈了亮麗業績，而李寧上半年業績也強勁，估計全年也不會令投資者失望。在東京奧運落實延期，不明朗因素而去，也建議短綫操作，以昨天高位 $21.25 為目標。

1）上日港股市況總結：恆指週三再次高開高走，指數以 23255 點開出，上升 622 點，午後在道指期貨轉跌為升後，升幅曾擴大至 936 點，高見 23569 點，最終以 23527 點收盤，上升 864 點。成交金額按日上升約 10% 至 1512 億。港股通南向維持淨流入，金額按日上升約 35% 至港幣 58 億。滬深股通北向維持淨流入，但金額減少至約人民幣 25 億。藍籌 49 升 1 跌，下跌的是近日強勢的中移動（941）。和昨天類同，多個板塊造好，以內房、內航、醫藥、教育、體育用品、出口及汽車較突出。黃金、石油、芯片、內險、手機設備、物管等也見強勢。

做空比率微升至 13.6%。牛熊證街貨最新比例為 23:77，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 11:89。重貨區方面，熊證上移至 24000-24049，牛證仍在 21600-21699，但數量依然極少。恆指夜期報 23837 點，上升 219 點，高水 310 點。港股 ADR 上升 73 點，相當於恆指 23600 點。

簡評：恆指連續兩天大漲，昨天的上升，不但成功收復了 10 天線，更把 22900-23300 的大量熊證收回，對筆者而言，絕對可以用超額完成來形容。亞洲股市繼續全面造好，盤中也傳出不少消息，包括美國國會快將通過 2 萬億美元的刺激經濟方案、川普政府正就是否允許全球進口商品關稅延遲支付 90 天展開辯論，以及英國《金融時報》報道指，人行可能會在未來幾天宣布降低內銀基準存款利率。在市場氣氛不俗下，這些自然是助燃劑。

憧憬刺激經濟方案獲通過是美股週二狂升的主要原因，關稅延遲？川普不是說無可能的嗎？不過美帝的話，經過這幾年大家應知有多大可信性。至於降低內銀基準存款利率，報道的不是內地媒體而是英國的《金融時報》，真有點信不信由你了。

昨天港股的升市，成交尚算配合，且做空比率也沒有大變動，板塊升幅亦算全面，南北向資金流也沒有異樣。相比之下，A 股在過去兩天雖然也能報升，但氣勢及成交量均欠奉，筆者反而覺得這是追落後的機會，多隻 A 股的 ETF 均有留意價值。

收盤至執筆時，消息也多的是；包括英國王儲查理斯王子確診、白宮與國會達成救市協議、蓬佩奧指沙特有機會讓能源和金融市場恢復信心，以及聯儲局前主席伯南克幫口維穩等等。美股早段亦大上大落，而恆指夜期則偏軟。經過兩天約千八點的漲幅，筆者也估計恆指或要先作整固，資金或有輪換買賣的走勢。

昨天早報點名的多隻中少型公司，表現也不俗。指數兩天上升後，反而有利一些仍然落後的中少型公司。看到業績後大漲 15% 的中國建築（3311），尋寶可以從即將公佈業績的公司入手。除了昨天提及的信德（242）及中手游（302），也可加入今天公佈業績的創維（751）、李寧（2331）及創夢天地（1119）。

4）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 496 點或 2.39%，標普上升 1.15% 但納指則下跌 0.45%。十年期債息微升至 0.869%，美滙指數回落至 100.94，紐約期油 24.54 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：統一企業中國（00220）公布，截至去年底止全年股東應佔溢利 13.66 億元（人民幣，下同），按年增長 32.68%。每股盈利 31.63 分，末期息派 31.63 分。

新華保險（1336）去年歸屬於母公司股東淨利潤 145.6 億元（人民幣，下同），按年大增 84%；惟新業務價值按年下降約 2 成至 97.79 億元。集團同時宣派末期息每股 1.41 元（折合約 1.54 港元），較前年同期急增 83%。

海底撈（06862）公布，截至去年底止，全年盈利 23.45 億元（人民幣，下同），按年增長 42.44%，每股盈利 44 分；派末期息 15 港仙。

長和（001）執董兼聯席董事總經理霍建寧上周五及本周一分別以每股平均價 48.331 及 46.813 元增持共 30 萬股，涉及 1,419.6 萬元。

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