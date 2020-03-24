美國奧委會呼籲 盼東奧延期舉行

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會 (United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC) 於 3 月 23 日發出聲明表示，他們期盼今年的東京奧運可以延期舉行，也呼籲國際奧林匹克委員會 (IOC) 能將賽事推遲舉辦。

USOPC 主席里昂 (Susanne Lyons) (圖片：AFP)

預定在今年 7 月 24 日舉行的東京奧運，因受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球蔓延的影響，加拿大奧委會在 3 月 22 日首度發難，宣布今年不會派出選手團參加今年夏天的東京奧運。

就在加拿大作出這樣的決定後，澳洲、挪威的奧委會也都接著表態，直指東奧若如期舉辦，他們為了選手們的健康安全著想，也都認為不該派團參賽。

IOC 在 3 月 23 日以電話會議方式召開了臨時理事會，除了強調東奧不會停辦之外，也表明將與東奧執委會、東京都，以及日本政府進行討論後，會於 4 週內作出具體結論。而重點是，賽事的推延也被列為可能選項。

USOPC 主席里昂 (Susanne Lyons) 和執行長赫許蘭 (Sarah Hirshland) 也在 3 月 23 日發出聯合聲明。他們提到在週末時，針對約 4 千名選手進行了意願調查，45% 的人作出答覆，其中有 65% 表示因為武漢肺炎的緣故，他們在訓練上受到嚴重影響或完全無法訓練。

也有 68% 的人認為，東奧若在今年如期舉行的話，選手們將無法在公平的環境下兢爭。

里昂與赫許蘭也在聲明中提到，他們最重要的結論是，即使當前深刻的健康疑慮能在這個夏末出現舒緩，但由於訓練環境受到嚴重擾亂，還有在選手的藥物控制以及選拔過程等方面，也仍將無法獲得令人滿意的方案。

日本首相安倍晉三也在態度上有所鬆動，他在週一 (23 日) 表示，若奧運無法完整登場，可能會推遲舉行今年的東京奧運。

此外，IOC 最資深的委員龐德 (Dick Pound)，也在週一 (23 日) 受訪時透露，東奧確定延期舉辦。最可能推遲到 2021 年，而具體細節將於 4 週內定案。