中日韓外長取得共識 將合力撲滅武漢肺炎

中、日、韓三國外長在週五 (20 日) 透過視訊會議方式，商討了武漢肺炎 (COVID-19) 的因應措施。他們在會中達成共識，期盼三國的衛生當局能盡早召開會議，以合作讓疫情獲得控制。還有在疫苗研發，以及醫藥品的調度方面，也希望未來能進行實務面的討論。

日本外長茂木敏充也在當天會中提到了東奧、帕奧的舉辦問題，他說道：「希望在證明人類戰勝新型冠狀病毒 (COVID-19) 的立場下，以完整的型態來舉行。」茂木敏充轉述中國外長王毅與南韓外長康京和說法，表示他們都支持日本立場。

另外在邊境管制方面，三國也進行了意見交換。根據日本政府說法，中、日、韓三方都一致同意目前的彼此作法恰當。

這次的三國外長會議，是在武漢肺炎疫情爆發後的首度舉辦。也由於目前和歐美國家相比，中、日、韓三國的武漢肺炎患者數量相對處於低水準，也有向其他國家宣示疫情已獲得一定程度控制的企圖。

中、日、韓三國外長進行了視訊會議 (圖片：AFP)

由於各國間採取了入境管制措施，因此這次的外長會談特別改採視訊方式進行。

茂木敏充在 3 月 18、19 兩日，曾與加拿大還有歐盟的義大利、德國等外長通過電話，確認將在 G7 會議上商討武漢肺炎的相關對策。

此外，茂木敏充也預定在 20 日晚間與美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 通話，就下週舉行的 G7 外長視訊會議進行協調。

日前於 3 月 16 日舉行的 G7 元首緊急視訊會議中，各國同意在金融、財政政策上採取所有的可能作為。而 G20 元首會議，也預定在下週透過視訊方式舉行。