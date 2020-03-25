FT：孫正義曾考慮將軟銀集團私有化

據英國《金融時報》24 日報導，日前孫正義曾考慮將軟銀集團 (SBG、9984-JP) 私有化，有投資軟銀集團的避險基金公司「Elliott Management」，還有阿布達比主權財富基金「穆巴達拉投資公司」皆有參與討論過程，而目前計畫也已經擱置。

《金融時報》在該則報導中指出，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，軟銀集團股價在邁入今年 3 月之後就下跌了近 5 成。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

軟銀集團董事長兼公司社長的孫正義，因為持有該公司逾 20% 的股票，似乎想到利用槓桿收購 (Leveraged Buyout，LBO) 的方式來將公司私有化。

軟銀集團在本週一 (23 日) 宣布，為取得更多的庫藏股並削減負債，在未來一年內，最高將有 4.5 兆日圓 (約 410 億美元) 的公司資產會被處分或轉換成資金。預估對象將涵蓋該集團主要投資標的中國阿里巴巴，還有行動通訊子公司軟銀 (9434-JP) 等上市公司股票。且在取得資金之後，最多也將投入 2 兆日圓來買進庫藏股，並藉由負債壓縮來強化公司財務。

《金融時報》提到，孫正義摸索公司私有化可行性的時間點，其實就在宣布上述消息之前，但最後考量到東京證交所的上市規定，還有說服投資人參加股票收購的難度過高而放棄。

在截稿前，軟銀集團與 Elliott Management 的發言人都拒絕發表評論。