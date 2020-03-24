根據《朝鮮日報》週二 (24 日) 報導，南韓專家警告，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情很可能在今年秋天再度出現大流行後，並持續延長至明年。

南韓的「新型感染症中央臨床委員會」於 3 月 23 日在南韓國立中央醫療院召開記者會。他們向外界提出見解，認為「武漢肺炎的流行，在實際上應該會跨到明年。」該委員會的成員們，皆為負責武漢肺炎確診治療的醫師或專家。

南韓中央臨床委員長，也是首爾大學醫學部感染內科教授的吳明燉表示「當 60% 的人口在經由預防接種或遭受感染而產生免疫力後，武漢肺炎疫情才算停歇。」

吳教授進一步說道：「要在短時間內提高人們的免疫力，唯有透過預防接種。然而武漢肺炎疫苗的問世也需要 1 年以上時間。」

南韓專家警告：肺炎疫情恐在秋天再度大流行 (圖片：AFP)

「過去在 1918 年所發生的西班牙流感全球大流行，造成了 2000 萬人喪命。當時在秋天爆發了 2 次流行，那段期間的疫情規模就是同年春天的 5 倍之多。」吳教授如此說道。他也勸說必須為「秋天大流行」來作好準備。

該委員會也認為「封閉職場之類的控制措施無法長久持續」，「當南韓國內的確診人數愈來愈多後，群體免疫力也會在痊癒過程中而有所提升」這樣的事態發展也著實令人左右為難。

南韓中央感染症醫院的營運中心長官也提到「根據德國論文說法，人在感染武漢肺炎 6-10 天後會產生抗體。即使痊癒，病毒仍有可能在經過一段長時間後發生變異，但是短期內發生再度感染的風險不高。」

除此之外，吳教授也認為由南韓政府所提出，與社會隔離「2 週時間」的要求，是個沒有科學根據的數字。

南韓中央臨床委員會建議該國各醫院在大流行發生前，要在患者的收容能力方面作好調整。還有為了累積臨床經驗，也應立即設置中央感染症醫院。

有鑑於大邱先前所發生的案例，中央感染症醫院的營運中心長官也指出，今後醫院應採分流作法，以避免醫院急診室因確診病例的出現而失去功能。