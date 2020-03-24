武漢肺炎衝擊車市需求 日本豐田5座工廠將展開停工

日本豐田汽車 (7203-JP) 於週二 (23 日) 表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大造成海外的汽車需求減少，該集團在日本國內的 5 座汽車工廠共 7 條產線，將從 4 月 3 日起暫時停工數日到 2 週時間。豐田位在日本的多個生產據點，也開始受到疫情波及。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

即將展開停工的豐田品牌工廠：

高岡工廠 (愛知縣豐田市) 的 1 條產線，於 4 月 3-7 日停工 3 天。

堤工廠 (愛知縣豐田市)，同樣在 4 月 3-7 日停工 3 天。

田原工廠 (愛知縣田原市) 的 2 條產線，自 4 月 3 日起停工。最長將停工至 4 月 14 日為止，約 8 天時間。

豐田旗下高級汽車品牌 LEXUS 方面：

豐田汽車九州工廠 (福岡縣宮若市) 的 1 條產線，於 4 月 3-15 日停工 9 天。

此外，豐田旗下商用卡車品牌，並負責集團其他品牌代工業務的日野汽車 (7205-JP) 羽村工廠的 1 條產線，也將於 4 月 3-6 日停工 2 天。

這幾座工廠所生產的汽車，包含出口到中國市場的 LEXUS，以及北美市場的豐田大型 SUV「4RUNNER」。

豐田在休假期間方面將配合員工希望來調整，而該公司則是鼓勵大家休有薪假。而在過了 4 月上旬之後，也將視海外市場的需求變化來調整停工日期。

武漢肺炎在全球蔓延，各國政府為了控制疫情紛紛禁止人民外出。豐田為了配合各國政府的防疫措施，該公司設在北美、歐洲、東南亞，以及印度等地的工廠也都陸續出現停工情形。未來的汽車生產與銷售方面，也因為這波疫情而難以預測，而這樣的狀況可能持續一段時間。