服務業表現慘烈 歐元區3月綜合PMI觸歷史新低

IHS Markit 週二 (24 日) 發布歐元區最新採購經理人指數 (PMI)，在計入武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊後，歐元區 3 月 PMI 受到前所未有的重大打擊，綜合 PMI 以及服務業 PMI 雙雙錄得有紀錄以來的最低水平。

Markit 歐元區 PMI 報告：

歐元區綜合 PMI 報 31.4，低於前值 51.6，創下歷史新低。

歐元區服務業 PMI 報 28.4，低於前值 52.6，創下歷史新低。

歐元區製造業 PMI 報 39.5，低於前值 48.7，為近 19 年新低。

歐元區產出指數報 44.8，低於前值 49.2，為近 7 年新低。

Markit 歐元區 PMI 和 GDP 走勢 (圖：IHS Markit)

雖然今年前兩個月數據顯示經濟增長有所加快，不過隨著疫情發展越來越嚴峻，迫使大部分國家採取嚴厲措施來杜絕疫情擴散，產業因此遭到嚴重破壞

其中服務業受到的打擊特別嚴重，尤其是面向消費的產業例如航空、旅遊以及飯店業。3 月 Markit 服務業商業活動指數自前值大跌至 28.4，大大低於 2009 年的低點 39.2。相較之下製造業所受打擊沒有那麼嚴重，僅自前值下滑 9 點至 39.5。

以地區來看，法國商業活動衰退率創下近 22 年來最高，其綜合 PMI 自 2 月的 52.0 下滑至 30.2，服務業和製造業產出雙雙創下近 10 年來最大降幅。

歐元區經濟重心德國之綜合 PMI 則自 2 月 50.7 下滑至 37.2，服務業跌至 34.5 的歷史新低，僅管跌幅相對法國小，仍為金融危機以來最低水平，德法以外其他國家跌幅則更加慘烈。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「整個 3 月份，歐元區商業活動崩潰水平甚至超過金融危機最嚴重時期，投資人對未來的商業情緒已跌至有史以來最悲觀水平，顯示各國決策者至今所做的努力還無法改變日漸抑鬱的前景。」

Williamson 認為，3 月的 PMI 數據顯示，歐元區 GDP 每季將下滑約 2%，且在未來幾個月，隨著各國採取更嚴苛的防疫政策，下滑空間還會持續加劇。