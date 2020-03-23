大摩：受疫情衝擊 美國第2季GDP恐大減30%

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的經濟學家表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情將導致美國出現比原先預期更嚴重的衰退，全美第 2 季的國內生產毛額 (GDP)，恐將創紀錄大跌 30.1%。

之前高盛將第 2 季的 GDP 預測，由一週前的 -5% 下調至 -24%，摩根大通 (JPM) 預測為 -14%，但顯然都不如摩根士丹利悲觀。在這之前，摩根士丹利的預測是 -4%。

大摩預測第 2 季 GDP 大減 (圖表取自 Zero Hedge)

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 週日早前更發表驚人看法，他認為在封城停工之下，第 2 季的 GDP 可能會出現 -50% 的結果，失業率達到 30%。

摩根士丹利 Ellen Zentner 等經濟學家表示，美國經濟預計會出現更大的降幅。3 月份將出現非農就業人數首度下降，下降 70 萬人，第 2 季失業率平均將為 12.8%，消費將減少 31%。

美失業人數不妙 (圖表取自 Zero Hedge)

摩根士丹利在週日 (22 日) 發表的報告中說，經濟活動在 3 月份幾乎陷入停滯，隨著更多地區採取更多隔離行動，而金融狀況進一步收緊，短期內 GDP 成長受到的負面影響變得更大。

摩根士丹利團隊預計，美國 GDP 第 1 季為下滑 2.4%，但第 3 季將開始回升。總體而言，他們預計，今年全球成長率將降至僅成長 0.3%。

但要是情況更糟，與疫情相關的經濟干擾持續到第 3 季，摩根士丹利認為，這會使全球經濟萎縮 2.1%，更低於金融危機期間的 0.5% 水準。