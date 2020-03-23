投行警告：市場最糟糕的時刻尚未到來 恐自高點下跌逾40%

受到武漢肺炎疫情持續延燒以及油價戰等因素影響，美股近期出現恐慌性賣壓。投資者和分析師認為，自金融危機以來，全球市場最為糟糕的時期恐怕尚未結束，有分析師認為，S&P 500 指數恐怕將從近期高點下跌 41%。

在短短的幾週內，美股已下跌了近三分之一。最近幾週，投資者甚至逃離了像美國公債和黃金這樣的避險資產，凸顯了全球恐慌程度以及對投資者情緒的衝擊。但是有多家分析師和投顧經理警告，近期的下跌或美聯準會的非常規舉措都不代表著市場危機已經結束。

分析師指出，與歷史中的低迷相比，股市的跌幅似乎不算太多。標普 500 指數較 2 月份的峰值下跌了 32%。相較之下，在金融危機期間，下跌了 57%，在 2000 年網路泡沫時期，股票更下跌了 49%，隨後才開始反彈。

高盛分析師預期，美國第二季經濟產出將下跌 24%，為有記錄以來最差的數據之一，即使經濟增長在下半年回升，也可能預示美國經濟將陷入衰退。高盛預測，標普 500 指數可能會從近期的高峰下跌 41%

美國銀行則認為，直到標普 500 指數達到 1800 點，較 2 月份的下跌 47%，市場都難以恢復。瑞士信貸則指出，在 2003 年 SARS 大流行期間，直到感染人數達到頂峰後的一週，股票才觸底，估計標普 500 指數可能整體下跌 35%。

貝萊德投資負責人 Jean Boivin 表示，投資者需要見到疫情最終蔓延的程度，以及確診病例在全球範圍縮小的證據。此外，疫苗研發和治療方法相關新聞也將有助於恢復信心。