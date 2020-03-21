機構報告：疫情恐致美國2300萬人失業

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，同時也重創美國經濟，美國經濟研究聯合會 (Conference Board) 週五 (20 日) 公布的最新數據指出，疫情恐導致美國 2300 人失業。

報告顯示，美國零售、航空、旅遊和觀光業等產業首當其衝，且光是這些產業勞動人口就大約有 1200 萬人。

根據約翰 · 霍普金斯大學數據，週五 (20 日) 美國境內武漢肺炎確診人數已經上看 1.7 萬人，死亡病例攀升至 210 例。其中紐約州週五確診人數已突破了 7000 人，超過了美國整體確診人數的三分之一。

美國疫情分布圖 (圖片: CNBC)

自疫情爆發以來，許多公司為了防堵疫情而關閉商店，企業也停工或轉為居家遠端上班，紐約州和加州都下達了禁令，加州要求全州 4000 萬居民未來幾週盡量待在家中；紐約州也要求民眾暫停一切非必要商業活動。

數以萬計的人面臨裁員、暫時失業和工時減縮等危機，據華爾街估計，過去一週以來，美國可能有多達 300 萬人失業。

經濟研究聯合會北美首席經濟學家 Gad Levano 表示，若疫情持續兩三個月，那麼這 2300 萬個高風險工作中，有「近四分之一至一半」的數量將被淘汰。

週四 (19 日) 美國勞工部公布截至 3 月 14 日的最新初領失業救濟金人數，較前一週新增 33% 至 28.1 萬人，顯示疫情明顯衝擊美國就業市場。

道明銀行 (TD Bank) 估計，在 3 月 15 日至 3 月 21 日這一週約有 250 萬人失業，高盛則預測為 225 萬人。

若疫情真如川普政府所說，會在今年 7、8 月緩解，那麼 Levano 認為在未來六個月內，可能會有許多職位恢復，但受衝擊較嚴重的產業復甦情況還是會比較慢。

市場密切關注美國勞工部下週四 (26 日) 將公布的每週初領失業救濟金人數。