Uber連2日走漲 分析師：現在進場還能撈便宜！

現在進場撈 Uber (UBER-US) 可能還來得及！

在 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 告訴投資人，公司定位良好且有足夠現金能撐過武漢肺炎危機甚至變得更強大後，週四 Uber 和同業 Lyft (LYFT-US) 股價均反彈大漲 40% 和 20%，週五在美股普遍走低下，Uber 繼續逆勢上漲 4%，收在 21.33 美元，同業 LYFT 也見 2.8% 漲幅。

雖然 Uber 在疫情嚴重的地區 (如西雅圖) 乘車量下降了 60% 至 70%，但因為握有 100 億美元無限制現金與 20 億美元循環信貸額度也未動用，足以撐過此波危機，且公司 57 億美元的長期債務沒有任何一筆在 2023 年前到期。

Dara Khosrowshahi 在電話會議上提到，即使 Uber 核心的乘車業務在今年餘下時間下降了 80%，但今年結束仍應有 40 億美元無限制現金，且不包括循環信貸額度的 20 億美元。

考慮到不確定性，Khosrowshahi 沒有更新公司的獲利預期，且許多分析師週五調降對 Uber 的預估與目標價，但大多數參與電話會議的分析師對 Uber 的長期前景都更有信心。

富國銀行分析師 Brian Fitzgerald 提升評級，從持股觀望調升至「增持」，但他將目標價自 45 美元下修至 41 美元。他指出，即使經歷週四驚人反彈，Uber 股價仍自 2 月 6 日下降了 45%，大於同期 S&P 500 的 28% 降幅。

「我們認為，Uber 的價值仍然與成長趨勢相連，其成長趨勢在武漢肺炎的干擾消退後，仍會持續很長時間。」他指出全美智慧手機滲透率相當高，幾乎人手一機，且共享私家車的趨勢仍在持續。

他呼應 Khosrowshahi 週四電話會議的說法，表示 Uber 的資產負債表強大且成本結構靈活，他特別強調 Khosrowshahi 的觀點，即 Uber 成本結構中 2/3 屬於可變動性的成本，「這為 Uber 創造一種自動減震器，可避免營收下降。」

他認為 Uber 將自此回危機中以「送餐領域的整併者角色」崛起，最終改善該業務的經濟效益。

觸底？

Fitzgerald 認為，「以目前的價位來看，Uber 股價幾乎沒有下行空間了。」