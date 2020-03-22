美國國會正研討新救助計劃！庫德洛：規模估超2兆美元

週六 (21 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，白宮正與國會商議一項最新的經濟援助計畫，庫德洛指出，該計畫可能高達美國 GDP 的 10%，也就將超過 2 兆美元。

而美國國會正就這項計畫於週末進行協商，爭取白宮設定的最後期限、也就是週一 (23 日) 之前達成協議。

這項協商中的法案，預期將為美國航空公司提供 500 億美元援助，為貨運航空公司提供 80 億 美元援助，為其他陷入困境的產業提供 1500 億美元，而援助的定義與單一企業的申請金額，目前仍尚未可知。

目前美國酒店業估計需要 1500 億美元、餐飲業需要 1450 億美元，美國酒店住宿協會 (American Hotel Looding Association) 首席執行長 Chip Rogers 表示：以 911 事件後的金融危機為例，雖然援助金額翻了一倍，但可能仍然不夠；美國酒店住宿協會的成員包括溫德姆酒店、萬豪酒店、希爾頓酒店以及一些小型酒店業。

另外，美國航空業者也正在極力要求援助，美國國會兩黨議員都承認，美國航空業在運輸、設備採購等方面，創造了 75 萬個就業機會，為美國的勞動力市場貢獻良多。。

美國民主黨也正呼籲任何獲得政府援助的公司禁止實施庫藏股，參議院少數黨領袖舒默表示，美國總統川普已向他承諾，將禁止公司將援助款用於庫藏股回購。

此前週五 (20 日)，波音已宣布將取消 CEO 薪酬，並暫停發放股利、延長庫藏股回購的暫停期間。

但是在本次的白宮援助計畫中，美國航空業更傾向於自己提出的 500 億美元救助計劃，其中一半是撥款援助，一半是貸款擔保、波音公司已經為自己和供應商申請了 600 億美元，部分資金來自貸款擔保。

而川普也曾對此表示，他可能希望以股權的形式提供援助，此舉將稀釋股東權益，並給予政府更嚴格的監督，而這也將給政府一個盈利的機會，就像美國政府在 2008 年救助銀行和汽車製造業那樣。

知情人士對此透露，參股的想法在國會確實獲得了一些支持，不過，對於潛在的利潤是否足以讓國會有理由重返民間企業參股，共和黨仍存在一些分歧。

目前美國的肺炎疫情已越來越險峻，且衝擊經濟的程度也越來越深，美國銀行本週表示，估計下週初請失業金人數可能高達 300 萬人。