肺炎病毒已攻陷美國經濟? 五張圖表暴露玄機

武漢肺炎疫情在美國短短幾周內蔓延，全美確診人數已經超過 1.7 萬人，從餐廳停業到居家避疫各種命令，都讓經濟活動面臨驟停的風險，《彭博》從以下五張圖表說明經濟受到的衝擊愈來愈具體。

旅館入住率腰斬

旅宿業前景惡化，截至上週六 (14 日) 為止的一周，美國飯店入住率驟降 53%，代表即使飯店業大減價，許多房間約一半仍無人入住，而去年此時的入住宿是七成。

武漢肺炎延燒全美 50 州，觀光業或許才剛要進入不景氣階段。STR 主管 Jan Freitag 說，仰賴會展活動的城市受創格外嚴重。

美國主要城市的飯店入住率。(來源: Bloomberg)

強勁零售銷售的背後

疫情之下美國民眾蜂擁到大賣場採購食品、衛生紙等必要用品，代表零售銷售數據呈現的不見得是真實需求，而是出於長期抗疫考量帶動的買氣。主要販售非必要民生品的百貨公司，人潮和業績直線下墜，經營購物商場的 Simon 房地產集團已暫時關閉全美賣場。

美國同店銷售、百貨公司銷售 (黑)、折扣商店同店銷售的年比變動幅度。(來源: Bloomberg)

失業救濟金請領人數料激增

美國各地關閉餐廳、電影院、酒吧、健身房等人群聚集場所的措施，經濟學家預測，申請失業救濟金的人數將罕見激增。勞工部週四 (19 日) 的數據顯示，上週首次請領失業救濟金人數增至 28.1 萬人，上升 7000 人。

但接下來可能有更凌厲的上升曲線，Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 初步估計，下週四公布的請領人數可能一口氣增加 200 萬人，高盛的經濟學家預估會增加 225 萬人。

美上周請領失業救濟金人數 (黑) 和高盛最新預測 (紅)。(來源: Bloomberg)

消費者信心尚未潰堤

美國經濟目前少數亮點是消費者信心仍穩健，而且遠高於 2007-2009 年經濟危機的水準。彭博編纂的消費者舒適度指數上週不降反升，但問題在於這項數據是以四週滾動平均水準呈現，一旦企業開始大規模裁員、股市持續崩跌，消費信心欲強不易。等到危機過後，美國經濟能否快速復原，也將取決於家庭的態度。

彭博消費者舒適度指數走勢。(來源: Bloomberg)

電影院票房急凍

美加電影院上週末 (13-15 日) 票房不到 5000 萬美元，比去年同期大減 61%，而且是至少 1998 年以來最低水準。電影院三大連鎖業者本週都關閉，而且幾乎所有新片不是延後上映、就是改為線上播出或讓民眾租片回家觀賞。

娛樂產業災情慘重，紐約百老匯已經暫時關閉熄燈，所有運動賽事都中斷，往年每逢此時體壇知名的「三月瘋」（March Madness）現象不再，因為 NCAA 在疫情考量下已取消全國大學籃球錦標賽。

北美上週末和去年同期電影票房。(來源: Bloomberg)

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