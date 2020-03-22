全球降息列車催油門 搶救失速的經濟 央行救市手段一次看

新型冠狀病毒 (COVID-19) 持續肆虐全球，失控的疫情迫使亞洲、歐洲及美加等主要國家不得不採取封城、鎖國等嚴厲的管制措施，為了搶救急速下墜的經濟，各國央行紛紛祭出降息等救市手段。

其中，全球馬首是瞻的美國聯準會最讓人跌破眼鏡，3 月初閃電降息 2 碼後，不到 2 週的時間又再度降息 4 碼，還加碼祭出量化寬鬆 (QE) 計畫，金融海嘯時期的政策工具全都用上了，是否表明 Fed 已經看到一些市場還未預見的情形，經濟狀況將比目前人們擔心的更惡劣許多？

這波降息潮在全球發酵，南韓、香港、英國、澳洲、紐西蘭等央行紛紛跟進，台灣央行也決議降息 1 碼，終結利率連 14 凍，盼為市場挹注流動性，儘管歐盟、日本降息空間有限，但也端出多項購債、量化寬鬆等政策工具來搶救經濟，《鉅亨網》整理出近一週以來，全球主要國家祭出哪些救市手段，讓讀者看完一次掌握所有重點。

●美國

為了因應疫情對經濟造成的衝擊，美國聯準會 (Fed) 3 月 3 日才緊急降息 2 碼，隨即又在 15 日無預警降息 4 碼，基準利率來到 0%-0.25% 區間 (近乎零利率)，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫。新一輪 7000 億美元的 QE 措施，包括收購 5000 億美元國庫券的操作，2000 億美元機構住宅房貸抵押證券。

Fed 紐約分行 16 日也再度放水救市，實施第二度隔夜附買回協議 (overnight repo) 操作，額度高達 5000 億美元。

Fed 19 日再與澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威及紐西蘭等九國央行，達成貨幣互換機制，至少維持 6 個月，讓全球市場得以減輕美元的融資壓力，從而滿足市場緊急需求。

聯準會 20 日再宣布擴大 QE，將目標瞄準短期市政債券 (short-term municipal bonds)，為相當罕見的一步。

●歐盟

儘管歐洲央行 (ECB) 在 12 日例會上，出乎市場意料維持利率不變，但將擴大量化寬鬆規模達 1200 億歐元，聚焦收購公司債券，並採取更多的長期再融資操作。

隨著歐洲疫情不斷擴大，ECB 18 日 緊急召開電話會議，討論進一步支撐歐元區的措施，決策官員決定啟動 7500 億歐元「流行病緊急收購計畫」(PEPP)，這項暫時性的資產收購計畫對象為公部門和民間部門證券及商業票據，預計實施到今年底，包含所有符合現行資產收購計畫條件的類別。

●台灣

台灣央行 19 日宣布降息 1 碼，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別降至 1.125%、1.5% 和 3.375%，終結利率「連 14 凍」，也是 3 年半以來首度調整，重貼現率更低於 2009 年 2 月金融海嘯期間的 1.25%，創史上新低紀錄；同時，央行將國內今年經濟成長率 (GDP) 下修至 1.92%，開出無法「保 2」第一槍。

央行憂心中小企業面臨嚴峻經營困境，史無前例祭出「中小企業融通機制」，暫定釋出融通資金約 2000 億元，利率 0.5%、為期 6 個月，最高利率暫定為本專案融通利率加 1 個百分點。總裁楊金龍定調貨幣政策為「比現在更寬鬆」，透露還有調降空間，但也強調，台灣應該不會有零利率甚至負利率的情況。

●日本

日本央行首度將金融政策會議提前舉行，總裁黑田東彥 16 日宣布，每年購入指數股票型基金 (ETF) 的目標，將倍增至 12 兆日圓。央行 20 日公布，已購買了 2016 億日圓的 ETF，創史上最大單日購買量。

不過，日本目前已是負利率，因此不跟進其他國家降息潮，短期利率仍維持在 -0.1%。同時，央行將擴大購買 CP/ 公司債，合計購買上限追加了 2 兆日圓，REIT 的購入目標也從原先的年間 900 億日圓，倍增到 1800 億日圓。

●南韓

南韓央行 16 日召開緊急會議，決議跟進美國降息 2 碼 (50 個基點) ，基準利率將從 1.25% 調降至 0.75%，為歷來最低水準。央行聲明指出，由於全球經濟受疫情衝擊，須採取進一步措施，以減緩金融市場波動，並降低對未來經濟成長與通貨膨脹的影響。

除了貨幣政策，南韓政府也追加 11.7 兆韓元 (95 億美元) 預算來挹注經濟，財政部推出規模 50 兆韓元 (406 億美元) 的金融援助方案，協助中小型企業度過難關。

●英國

英國央行 19 日意外宣布降息，將利率下調 15 個基點，至 0.1% 的歷史低點，以應對疫情所致的經濟動盪。同時，貨幣政策委員會投票同意擴大 QE 規模，將政府債券和英鎊非金融投資級公司債持有量提升 2000 億英鎊，至 6450 億英鎊，為市場挹注更多流動性。

●澳洲

澳洲央行 (RBA) 3 月初才降息 1 碼，19 日再度宣布降息，將基準利率調降至 0.25%，打破最低歷史紀錄，有信心通膨率維持在 2-3% 的目標範圍。同時，將為銀行系統提供定期融資的計畫，以降低中小企業融資成本，規模至少 900 億澳元，利率為 0.25%。

●紐西蘭

紐西蘭央行 16 日也跟進聯準會，採取前所未見的降息 3 碼 (75 個基點) 措施，基準利率再創新低，來到 0.25%。央行聲明指出，降息目的就是為對抗肺炎疫情，利率水準至少維持 12 個月，未來如有必要擴大激勵，將考慮採用額外具，例如大規模收購紐西蘭公債等。

●土耳其

土耳其央行 17 日召開緊急會議，決議與新興經濟體採取一致的擴張措施，一舉將基準利率 one-week repo auction rate 調降 4 碼至 9.75%，為近來土耳其央行寬鬆循環中的第七次降息，同時公布多項刺激措施，包含提供每日隔夜和定期融資，幫助銀行擴展流動性，並在必要時通過回購操作向市場注資，回購操作最長天期為 91 天。

●加拿大

加拿大央行於 13 日意外緊急降息 2 碼至 0.75%，為本月第二度進行利率調降。央行隨後又在 16 日宣布，為了減輕信用市場壓力，將會增加購債的頻率，由每兩週一次增加至每週一次，同時計劃擴大購債的種類，如有需要，可能會購買加拿大房貸抵押債券。

●巴西

巴西央行 18 日宣布降息 2 碼，基準利率從 4.25% 降至歷史新低的 3.75%，降幅超越市場預期，這已是巴西連續第六次降息。巴西央行打算暫時將利率維持在這個水平，持續觀察新的經濟數據，以決定下一步動作。

●印尼

印尼央行 19 日宣布，調降 7 天期逆回購利率 1 碼至 4.5%，符合經濟學家的預期，且為央行連續 2 個月的利率調降，並計劃實施大規模的財政刺激政策。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 預估，今年印尼 GDP 增長僅達 4.2% 至 4.6%，低於先前所預估的 5% 至 5.4%，不過，在疫情獲得控制後，經濟將呈現「V 型復甦」態勢。

●菲律賓

菲律賓總統杜特蒂日前已宣布全國進入災難狀態，央行 19 日 決議下調基準利率 2 碼（50 個基點）至 3.25%，以減緩疫情對經濟衝擊，菲律賓股、債、匯市自 17 日起暫停交易，股市 19 日恢復交易後一度重挫 24%，創 33 年來盤中最大單日跌幅。

●中國

受肺炎疫情影響，中國人行 (PBoC) 13 日宣布，自 16 日起實施新一波定向降準，存準率調降 0.5 至 1 個百分點，此外，針對符合條件的銀行，再額外降準 1 個百分點，而這波降準共將釋出人民幣 5500 億元，為市場注入流動性。

不過，20 日中國銀行間同業拆款中心公布，3 月份的 1 年期和 5 年期以上的 LPR，分別為 4.05% 和 4.75%，持平上月，出乎外界意料並未調降，但專家仍認為，預計未來人行在全面降準、定向降準還有很大的空間，在必要的情況下會加大公開市場操作力道。