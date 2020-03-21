疫情升溫 美國、東南亞加強禁足令管控 台廠上半年營收受影響

肺炎疫情升高，各國政府加強封閉政策，包含東南亞各國政府與美國加州都宣布禁足令，減少人員流動與經濟活動，台廠億豐 (8464-TW) 與新麗 (9944-TW) 今(21) 日都公告指出，相關管制措施，都將對上半年營運造成影響。

值得留意的是，儘管部分東南亞廠商可利用其他港口出貨，但由於僅剩少許港口可運輸，相關製造廠產品全面湧入，台廠產品出貨仍面臨不順窘境。業者就指出，柬越邊境封鎖，當地台廠如億豐，原本計畫採當地的替代出口港西哈努克進行貨物出口，但當地廠商全面湧入，貨物過於集中，台業者出貨仍卡關。

肺炎疫情雄全球蔓延，至目前為止，美國加州、賓州、紐約州、康州、伊利諾州、俄勒岡州政府，相繼要求居民待在家中、關閉非必要商業活動。

億豐今日指出，因應加州防疫措施，億豐美國加州辦公與生產據點，自 3 月 20 日起，已採輪班、在家工作應變。

新麗也表示，加州禁足令一出，新麗美國轉投資的營運據點，將配合防疫政策於 3 月 19 日晚間起預防性停工，實際復工依當地政府有關禁令的解除。新麗子公司 V.F.T INC. 及其在美國轉投資營運單位的合併營收，佔營收比重約 18%，可預期美國上半年營收都將會受影響。

柬埔寨、越南也關閉兩國邊境、不允許人民越境，億豐柬埔寨廠主要進出口港口為越南胡志明市卡萊港，受禁令影響，貨櫃無法正常進出柬越兩國，億豐已通知客戶應變，並將善用倉庫，或利用離廠區較遠的柬埔寨西哈努克港臨時應變，降低出貨衝擊。

不過，中南半島台商指出，億豐柬國廠改採西哈努克港，但大量廠商也同樣集中在該港口出貨，同樣造成出貨壅塞不順。

鈺齊 (9802-TW) 在中國、越南及柬埔寨也都有設廠，鈺齊去年越南廠產值 42%，中國 34%、柬埔寨 24%；寶成 (9904-TW) 去年第 3 季底越南廠產能比重 44% 最高，印尼 39% 居次，中國占 13%，另外，孟加拉、柬埔寨、緬甸共 4%。