美國肺炎確診破2萬！川普可能下令全美隔離2週？

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情越趨險峻，據美國約翰斯霍普金斯大學最新數據顯示，美國確診病例已達 2 萬 2043 例、278 人死亡，三天之內美國確診病例即自 1 萬人飆破 2 萬。

據《紐約時報》報導，據哥倫比亞大學研究顯示，目前美國疫情很可能僅處於起步階段，估計疫情的高峰，最快也要 5 月才能見到。

哥倫比亞大學並表示，如果疫情完全不受控制，那麼疫情的高峰估計新增病例將達到 50 萬，而如果疫情因為白宮推出的「中度嚴格」防疫措施而小幅受控，那麼疫情高峰的新增確診人數也會接近 30 萬。

哥大表示，如果白宮願意推出「高度嚴格」的最嚴厲防疫政策，那麼估計將能有效令感染人數的成長斜率平緩，但最嚴厲的防疫政策，必須於全美馬上施行、刻不容緩。

目前市場有傳言傳出，美國總統川普可能下令全美實行 2 週隔離，並關閉全美 52 個州的所有企業，當然也包括酒吧、餐館、商店、賭場，但雜貨店、藥局等被認為是防疫必須的行業除外。

在過去的 24 小時裡，加州、紐約州、康乃迪克州、伊利諾斯州等，已先後發布最嚴厲的防疫政策，即命令非必要性的勞動力需 100% 停工。

而停工潮對於美國經濟的衝擊將是一記重擊，據美銀美林最新研報預計，下週初請失業金人數估將高達 300 萬人，創美國歷史上新高水準，更是 1982 年經濟大蕭條當時水準 70 萬人的四倍之多。