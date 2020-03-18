Fed啟動金融海嘯時期的2項救市工具 作用為何？

在急速降息至零利率，並推出新一輪購債計畫後，美國聯準會未停止行動，週二 (17 日) 宣布依《聯邦儲備法》賦予權利，先後啟動商業票據融資便利機制 (Commercial Paper Funding Facility, CPFF) 和一級交易商信貸機制 (Primary Dealer Credit Facility, PDCF) 兩項措施。

兩項措施均創立於 2008 年，這也是自金融危機以來，聯準會首次動用此項「特權」。

有助直接注資中小企業

CPFF 允許聯準會直接從銀行和大公司購買商業票據，並發放短期現金作為回報，從而支撐市場。此一措施最早建立於 2008 年 10 月，聯準會透過 CPFF，購買了總計 7380 億美元的商業票據。

具體來說，CPFF 將透過特殊目的工具 (SPV) 向美國商業票據發行人提供流動性支持，直接從合格公司購買評級為 A1/P1(截至 2020 年 3 月 17 日) 的無擔保和資產抵押商業票據。

商業票據市場是一個重要的無擔保短期融資市場，公司通常將未來的應付帳款或庫存質押為現金，並在不到 1 年的時間內償還。近期受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，市場擔心業務因此中斷的公司可能無法償債，而處於壓力。

對投資者和政策制定者來說，這是聯準會可以將資金直接注入小企業手中的關鍵工具，而這些中小企業占美國約一半的勞動力。

為主要交易商建立信貸工具

PDCF 則將提供隔夜和最長 90 天期限的融資，並於 3 月 20 日生效，暫定使用 6 個月時間，並可以根據條件延長。

PDCF 最主要在於提供給一級交易商的信貸，可以透過多種投資級債券 (包括商業票據和市政債) 以及多種股票證券作為抵押。這也意味著，在最壞的情況下，價值為零的股票，也可作為流動性的抵押品。

聯準會表示，PDCF 有助於一級交易商穩定市場，從而有效為企業和家庭部門提供信用支持。

目前，紐約 Fed 公開市場操作一級交易商共有 23 家，包括 11 家證券公司、11 家投資銀行和 1 家商業銀行。從機構性質來看，多數為證券公司、投資銀行等經紀交易商，只有 1 家為商業銀行。從機構來源來看，18 家為美國本土機構，5 家為外資金融機構。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也透過聲明表示，疫情造成全球金融市場大幅波動，PDCF 的建立，將有助於解決流動性不足，減輕融資市場中斷，支持平穩的市場運作，並有助於促進向美國工人和企業提供信貸的可能性。