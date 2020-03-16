前Fed官員：經濟仍有衰退風險 但應為聯準會的行動鼓掌

前美國聯準會官員表示，儘管考慮到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的不確定性，美國經濟仍可能陷入衰退，不過聯準會這次的緊急行動值得外界鼓掌。

於 2007-2017 年間任職亞特蘭大 Fed 分行主席的 Dennis Lockhart 表示，目前經濟仍面臨衰退的風險，疫情可能的發展及對經濟的影響，仍然沒有人能真正知道。但無論如何，聯準會已經盡其所能，外界應給予掌聲。

聯準會週日 (15 日) 下午緊急宣布了一系列行動，包括將聯邦基金利率降至 0-0.25% 區間，並啟動一項 7000 億美元購債計畫，將買進美國公債及 MBS(不動產抵押貸款證券)。僅僅在兩週之前，聯準會才剛降息 50 個基點。

根據世界衛生組織 (WHO) 數據，COVID-19 已在全球造成逾 15 萬人感染，至少 5746 人死亡。為應對疫情爆發對經濟的影響，美國聯準會及全球央行均展開眾多降息及寬鬆行動。

Lockhart 指出，由利率的角度來看，聯準會已經用盡了全部的子彈，因此接下來要觀察，是否在支持美國經濟上，聯準會將只剩下更少的選擇。

在聯準會緊急行動之前，高盛預估，美國經濟今年第 1 季將是零成長，第 2 季出現 5% 的萎縮，然後在 2020 年後半年急速復甦。

其他分析師表示，很難知道 2 月份的各項措施，是否可以幫助美國避免經濟衰退。

曾在 2006 年至 2009 年擔任聯準會理事的 Randy Kroszner 指出，除了降息之外，聯準會還可以使用其他一些工具。但是需要各種措施，包括財政和監管政策，來克服當下的特殊情況。

他表示，聯準會可以透過各種手段，為市場提供流動性，但它不能解決供應鏈中斷的問題，無法治愈病毒。

他認為，政策上花錢不是最大問題，更重要的是要在能解決問題的方式上花錢。例如，政策應該聚焦於幫助一些因經濟情勢而失業的人。