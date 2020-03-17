聯準會大降6碼撼動匯市 瑞銀：日圓6月底前回升至100美元

美國聯準會大動作降息，但美元匯價卻未大幅走貶，瑞銀認為，只要美元需求仍在，短線仍有升值空間，至於日圓則可望在 6 月底因美元流動性回穩，推升日圓兌美元回升至 100 美元。

武漢肺炎疫情擴及歐美大陸，為挽救岌岌可危的經濟成長動能，美國聯準會短短半個月內閃電降息 6 碼，但美元卻沒有應聲重挫，瑞銀指出，主要是全球企業仍有美元需求，在流動性問題還沒解決前，美元都有升值空間。

全球央行吹起降息風相接，包括美國、澳洲與南韓等央行都陸續宣布降息，而日本雖未進一步調低負利率，但卻加大購買證券資產規模。

在聯準會大動作降息後，美元貶幅比預期小，而具避險功能的日圓卻明顯回升，匯價在 106 至 107 區間震盪，瑞銀認為，美元貶幅不大主因在美元正面臨流動性短缺問題。

瑞銀指出，目前全球央行已注意到美元流動性趨緊的現象，聯準會日前先回購 1.5 萬億美元，並進一步跟歐元區、英國、日本、加拿大及瑞士五大央行加強美元掉期安排。

瑞銀認為，為解決海外市場美元流動性，預期聯準會未來數周會跟更多央行達成合作，但當美元流動性穩定後，可能讓美元由升翻貶，屆時可能推升日圓兌美元在 6 月底回升至 100。

事實上，聯準會曾在 2009 到 2011 年期間，將降息一路調降至零利率，同時啟動量化寬鬆計劃，壓抑了美債收益率，隨著美元相對日圓的利差優勢褪去，日圓當時邁向 80 關卡。