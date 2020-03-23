繼加拿大總理後 德國總理梅克爾自我居家隔離

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，疫情擴散燒向全球政壇，繼加拿大總理後，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週日 (22 日) 開始實施居家隔離、在家辦公，並很快將接受病毒檢測。

德國政府發言人賽博特 (Steffen Seibert) 週日表示，德國總理梅克爾在週日舉行記者會後被告知，週五 (20 日) 曾為她注射肺炎鏈球菌疫苗 (Pneumococcal vaccine) 的醫生，其病毒檢測呈陽性，隨後她立即決定自主居家隔離。

發言人賽博特稱：「梅克爾總理將在未來幾天接受定期的病毒測試，並在家辦公履行職責。」

週五 (20 日) 外媒報導，儘管德國疫情告急，鐵娘子梅克爾依舊照常生活，未戴口罩也沒其他防護用具去超市採買日用品。倘若檢測結果不理想，恐又有一波德國民眾將接受隔離與檢測。

全球政壇疫情持續延燒，伊朗政壇淪陷後，各國政壇也連環爆，德國總理是繼加拿大總理後，又一國家元首自我隔離的案例。

加拿大總理夫人 13 日確診染疫後，加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 隨後進行自我隔離，但因健康狀況良好，未有不適症狀，無須檢測。

早前，美國總統川普與副總統彭斯因與確診接觸進行檢測，目前檢測結果皆呈陰性。

週四 (19 日) 摩納哥親王亞伯特二世 (Prince Albert Ⅱ) 病毒檢測呈現陽性，確診感染武漢肺炎，所幸健康狀態尚不令人憂心，將繼續在親王宮辦公。

全球目前有超過 31 萬人染疫，造成至少 13,407 人死亡，目前中國境外案例激增，義大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、南韓和日本都成為重災區，截稿前，德國累計有 23921 例確診，92 例死亡。

德國總理梅克爾本月 10 日曾警言，武漢肺炎是二戰以來最嚴峻挑戰，一旦疫情失控，德國將可能有逾 5000 萬感染新冠病毒，占德國總人口六至七成。