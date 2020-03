疫情引爆失業潮 專家：川普的抗疫紓困法案補不了破網

由於武漢肺炎疫情持續在全美延燒,美國各城市多數採取關閉商店等防疫措施,導致服務業和觀光業受創嚴重,失業人數節節攀升,各州政府資金不足,可能讓許多美國勞工、尤其是零工工作者陷入危險,而川普政府剛簽署 1000 億美元援助法案卻無濟於事。

美國智庫預算與政策優先中心 (Center on Budget and Policy Priorities) 經濟學家 Chad Stone 認為 ,川普政府週三簽署價值 1000 億美元的《家庭應對疫情援助法案》(Families First Coronavirus Response Act),或許能稍微緩解各州政府近來龐大的失業救濟金壓力,但無法徹底根治體系的核心問題。

美國勞工部週四 (19 日) 公布截至 3 月 14 日的最新初領失業救濟金人數,較前一週新增 33% 至 28.1 萬人,顯示疫情明顯衝擊美國就業市場。

經濟學家認為勞工部週四公布的失業初領人數,實際上更為可觀,他們預估此一數據將在未來幾週內飆升。特別是近幾日美國各州政府剛下令關閉酒吧、飯店和健身房等場所,這些店家失業的員工還不含括在最新數據內。

Chad Stone 指出,2008 年金融危機時期,拜政府規定之賜,美國多數失業勞工能請領到多達 99 週的救濟金;約莫十年前各州失業金平均請領週數也還有 26 週,但現在佛州和北卡羅來納州等地區還不到一半。

美國各州失業救濟金請領週數 (圖片: cnbc)

獨立研究組織 National Academy of Social Insurance. 經濟學家 Stephen Wandner 指出,美國各州失業救濟金系統無法確實保障每個失業的美國人。一方面是因為有相當多數的美國人依靠零工過活,而雇用這些勞工的業者 --Uber 、Lyft 等 -- 並沒有繳納稅金給資助各州失業補助金的保險信託基金。

Stephen Wandner 強調,雇用最多零工的服務業的打擊最為嚴重。

再者,領時薪的兼職工作者一旦失業,除非能證明自己正在尋找全職工作,否則他們在很多州都無法領取失業救濟金。

消息發布之際,美國財政部長梅努欽 (Stephen Mnuchin) 於國會表示,美國失業率將因為疫情飆升至 20%,是金融危機高峰值的兩倍之多。