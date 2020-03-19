〈展旺法說〉抗生素供不應求+年底啟動新產線 美國營收比重上看2成

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2020年3月19號19點5分

展旺生技 (4167-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望今年，總經理陳勇發表示，受惠肺炎疫情，許多舊客戶回流，抗生素產品供不應求，加上新產線預計今年第 4 季投產，法人看好，美國營收比重將提升 20%。

展旺為培南類抗生素原料藥生產商，產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑 (Meropenem)；治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑 (Ertapenem)。

陳勇發指出，目前產品以銷往美洲市場為主，佔整體營收比重 57%，受惠武漢肺炎疫情，新、舊客戶持續追單，其中厄他培南針劑供不應求，現階段先以滿足客戶需求為主，美洛培南針劑因現有產能充足，策略採高價訂單為主，在美鋪貨量可望逐步提升。

法人看好，在美國持續出貨下，除有助營收成長外，今年美國營收比重可望從目前的 57%，提升至 77%。

陳勇發表示，由於產線供不應求，已啟動擴產計畫，且產線配置均已完成，期盼今年第 3 季可完成查廠，第 4 季投產，投產後，單一產品的出貨量可提升 30-40%。

展旺今日公告，由於客戶無法履行提貨義務，雙方今日終止訂單合約，客戶將支付 4500-5000 萬元和解金，預計本月就會認列。

展旺去年營收 13.19 億元，年增 19.37%；稅後虧損 493 萬元，虧損較去年大幅收斂，每股虧損 0.02 元。