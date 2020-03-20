奧運聖火飛抵日本 賽事能否如期舉行IOC似有備案

東京奧運聖火順利在日本時間週五 (20 日) 早上 9 點半左右運抵日本，相關慶典也在當天上午於日本 311 地震受災地的宮城縣舉辦。在武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行的情況下，東京奧運能否如期舉行受到質疑。而國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach)，也在 19 日接受訪問媒體時表示「他們當然有考慮不同的方案。」

東奧聖火在 3 月 12 日時，於希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟遺址利用凹面鏡聚光取火，並於 3 月 19 日在希臘雅典進行了聖火交接儀式。當天在日本 1994 年廣島亞運女子游泳金牌選手井本直步子從希臘奧委會主席 Spyros Capralos 手上接下聖火後，聖火也以火種方式經由專機載往日本。

聖火火種在 20 日上午 9 點半過後抵達日本宮城縣的航空自衛隊松島機地，接著在 11 點 20 分舉辦了聖火迎接儀式。

東奧執委會會長森喜朗在儀式上表示，奧運聖火將以「復興之火」之姿來為 311 的受災民眾們加油打氣。也希望聖火傳遞的過程能為日本全國更多的人們照亮希望之路。

東奧執委會會長森喜朗 (圖片：AFP)

然而在武漢肺炎的攪局下，東奧是否該在 7 月 24 日如期舉辦也一直都是熱議焦點。

IOC 主席巴赫在 3 月 19 日接受了《紐約時報》專訪。針對紐時記者提問東奧是否可能延期時，巴赫表示不知道未來形況會如何發展，他們也當然有考慮不同的方案。並提到奧會舉行還有 4 個多月時間，而其他許多運動組織或職業聯盟還更樂觀的只將賽事延後到 4 月或 5 月底。此外，巴赫也強調賽事取消不在議程之內。

另外日本首相安倍晉三也在日前的 G7 緊急視訊會議中向各國元首強調，希望以「完整型態」來召開東京奧運，而各國領導人也都表達了理解之意。

美國總統川普先前也表示將尊重安倍晉三的決定，東京都知事的小池百合子也在 3 月 13 日表示，站在東京都的立場，停辦奧運完全不在選項當中。