〈美股盤後〉技術性反彈！費半漲逾4% 道瓊小碎步站上2萬點

隨著聯準會 (Fed) 週三再推新工具，透過緊急信貸方案為貨幣市場共同基金挹注流動性，加上美財政部承諾將發行更多債券，提振華爾街信心，週四 (19 日) 美股展開技術性反彈，自猛烈拋售中震盪復甦。

美元延續漲勢、美債殖利率下降、油價刷史上最高漲幅，帶動能源股上揚，科技股亦表現不凡，四大指數終場集體收高。道瓊微漲近 200 點，回到 2 萬點大關以上，但航空類股仍一蹶不振。

川普政府週四釋出兆美元刺激方案部分細節，計畫對美國人民直接支付 5000 億美元支票，每成人 1000 美元 / 每兒童 500 美元，還要為小型企業撥款 3000 億美元，提供貸款減免，提供航空和其他受金融危機影響的關鍵抵押貸款。

關於原油價格戰，川普稱，他將在適當的時候「介入」俄國與沙國的僵局。

世界各國染疫 (青色) 情況。 (圖片：CDC)

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 160 多個國家，目前有超過 23 萬人染疫，造成至少 9,790 人死亡，美國確診 11,238 例、 157 例死亡。

美國爆發大規模監獄群聚感染事件、紐約市疫情告急，將在 48 小時內將決定是否下令居家避疫「Shelter in place」。

義大利超越中國，累計死亡數已達 3,405，該國宣布延長鎖國時間。印度總理莫迪宣布暫停國際航班，22 日開始宵禁，呼籲 13 億人口不得外出。

繼美加後，澳洲和紐西蘭週五也開始封關。歐洲祭出 7500 億歐元購債計畫。英國首相強生表示，只要採取正確措施英國有望在接下來的 12 週內扭轉局勢。

週四 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數暴跌 188.27 點，或 0.95%，收 20,087.19 點。

標普 500 指數暴跌 11.31 點，或 0.47%，收 2,409.41 點。

那斯達克指數大跌 160.73 點，或 2.30%，收 7,150.58 點。

費城半導體指數暴跌 54.38 點，或 4.23%，收 1,341.22 點。

標普 11 大板塊收復失地，能源股領漲，再來是非必需消費品與金融股。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅蘋果收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；臉書 (FB-US) 上漲 4.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.78%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.65%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見，麥當勞 (8.89%) 表現最佳。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.25%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.96%；高盛 (GS-US) 暴漲 6.76%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.68%。

美國運通 (AXP-US) 上漲 4.50%；聯合技術 (UTX-US) 上漲 5.49%；3M (MMM-US) 上漲 0.36%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.59%；IBM (IBM-US) 下跌 3.10%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.12%。

高通執行長 Steve Mollenkopf 週四透露，中國需求已恢復正常，激勵費半成份股氣勢如虹。

安森美 (ON-US) 暴漲 24.38%；高通 (QCOM-US) 暴漲 6.23%；Nvidia (NVDA-US) 爆漲 5.00%；美光 (MU-US) 上漲 4.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.58%；AMD (AMD-US) 上漲 1.79%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.51%。

台股 ADR 幾乎持平，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.97%。

焦點個股

Uber (UBER-US) 週四 (19 日) 股價狂飆 38.26%，Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，該公司很幸運擁有足夠的現金流 (約 100 億美元)，來應對疫情危機。Uber 對手 Lyft (LYFT-US) 週四股價也同步暴漲。

摩根士丹利上調特斯拉股票評級至「增持」，特斯拉 (TSLA-US) 股價週四暴漲 18.39%。

武漢疫情使 iPhone 供應暫時受限，蘋果本週開始限制美國消費者每人只能購買兩部 iPhone，週三還將 iPad Pro 加入限購範圍。

武漢疫情引發的宅經濟，持續讓部分提供外送餐飲企業得優勢。棒約翰 (PZZA-US) 暴漲 38.76%、Domino (DPZ-US) 暴漲 11%、星巴克 (SBUX-US) 暴漲 9%。

經濟數據

美國 3 月費城 Fed 製造業指數報 -12.7，預估 10.0，前值 36.7

美截至 3/14 當週初請失業金 (萬人) 報 28.1，預估 21.9，前值 21.1

美截至 3/14 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 23.225，預估，前值 21.4

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析

美國銀行 (BOA) 週四 (19 日) 警示投資者，跟隨世界其他國家，美國經濟衰退已經出現了。截止目前，眾多投行都發出跟美銀類似分析。德意志銀行、摩根大通都紛紛預測美國第二季國內生產毛額 (GDP) 下滑逾 13%。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「市場一片恐慌，華爾街仍有買家在尋找機會，但問題是，我們不知道兩個月後情況會怎樣。」

QMA 投資組合經理兼董事總經理 Ed Campbell 表示：「投資者正在消化即將到來的財務海嘯，以及全球央行竭力運用工具的影響，故我們今天看到市場一些穩定，但能否稱這是觸底？我絕對是猶豫的。」

AllianceBernstein 高級經濟學家 Eric Winograd 表示：「各國央行，尤其是聯準會，都在金融體系中扮演著打地鼠的角色… 每天都會冒出一個新的問題，他們每天都會想出一個新解決方案，或重啟一個舊方案。」

Winograd 補充：「他們正尋找解決辦法，但他們也承擔巨大的壓力，像現在這樣積極主動很好，但這是一個艱難的過程。」