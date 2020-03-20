〈美股盤後〉技術性反彈！費半漲逾4% 道瓊小碎步站上2萬點

隨著聯準會 (Fed) 週三再推新工具，透過緊急信貸方案為貨幣市場共同基金挹注流動性，加上美財政部承諾將發行更多債券，提振華爾街信心，週四 (19 日) 美股展開技術性反彈，自猛烈拋售中震盪復甦。
美元延續漲勢、美債殖利率下降、油價刷史上最高漲幅，帶動能源股上揚，科技股亦表現不凡，四大指數終場集體收高。道瓊微漲近 200 點，回到 2 萬點大關以上，但航空類股仍一蹶不振。
川普政府週四釋出兆美元刺激方案部分細節，計畫對美國人民直接支付 5000 億美元支票，每成人 1000 美元 / 每兒童 500 美元，還要為小型企業撥款 3000 億美元，提供貸款減免，提供航空和其他受金融危機影響的關鍵抵押貸款。
關於原油價格戰，川普稱，他將在適當的時候「介入」俄國與沙國的僵局。
全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 160 多個國家，目前有超過 23 萬人染疫，造成至少 9,790 人死亡，美國確診 11,238 例、 157 例死亡。
美國爆發大規模監獄群聚感染事件、紐約市疫情告急，將在 48 小時內將決定是否下令居家避疫「Shelter in place」。
義大利超越中國，累計死亡數已達 3,405，該國宣布延長鎖國時間。印度總理莫迪宣布暫停國際航班，22 日開始宵禁，呼籲 13 億人口不得外出。
繼美加後，澳洲和紐西蘭週五也開始封關。歐洲祭出 7500 億歐元購債計畫。英國首相強生表示，只要採取正確措施英國有望在接下來的 12 週內扭轉局勢。
週四 (19 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數暴跌 188.27 點，或 0.95%，收 20,087.19 點。
- 標普 500 指數暴跌 11.31 點，或 0.47%，收 2,409.41 點。
- 那斯達克指數大跌 160.73 點，或 2.30%，收 7,150.58 點。
- 費城半導體指數暴跌 54.38 點，或 4.23%，收 1,341.22 點。
科技五大巨擎僅蘋果收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；臉書 (FB-US) 上漲 4.20%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.78%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.65%。
道瓊 30 檔成分股漲跌互見，麥當勞 (8.89%) 表現最佳。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.25%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.96%；高盛 (GS-US) 暴漲 6.76%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.68%。
美國運通 (AXP-US) 上漲 4.50%；聯合技術 (UTX-US) 上漲 5.49%；3M (MMM-US) 上漲 0.36%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.59%；IBM (IBM-US) 下跌 3.10%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.12%。
高通執行長 Steve Mollenkopf 週四透露，中國需求已恢復正常，激勵費半成份股氣勢如虹。
安森美 (ON-US) 暴漲 24.38%；高通 (QCOM-US) 暴漲 6.23%；Nvidia (NVDA-US) 爆漲 5.00%；美光 (MU-US) 上漲 4.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.58%；AMD (AMD-US) 上漲 1.79%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.51%。
台股 ADR 幾乎持平，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.97%。
焦點個股
Uber (UBER-US) 週四 (19 日) 股價狂飆 38.26%，Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，該公司很幸運擁有足夠的現金流 (約 100 億美元)，來應對疫情危機。Uber 對手 Lyft (LYFT-US) 週四股價也同步暴漲。
摩根士丹利上調特斯拉股票評級至「增持」，特斯拉 (TSLA-US) 股價週四暴漲 18.39%。
武漢疫情使 iPhone 供應暫時受限，蘋果本週開始限制美國消費者每人只能購買兩部 iPhone，週三還將 iPad Pro 加入限購範圍。
武漢疫情引發的宅經濟，持續讓部分提供外送餐飲企業得優勢。棒約翰 (PZZA-US) 暴漲 38.76%、Domino (DPZ-US) 暴漲 11%、星巴克 (SBUX-US) 暴漲 9%。
經濟數據
- 美國 3 月費城 Fed 製造業指數報 -12.7，預估 10.0，前值 36.7
- 美截至 3/14 當週初請失業金 (萬人) 報 28.1，預估 21.9，前值 21.1
- 美截至 3/14 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 23.225，預估，前值 21.4
華爾街分析
美國銀行 (BOA) 週四 (19 日) 警示投資者，跟隨世界其他國家，美國經濟衰退已經出現了。截止目前，眾多投行都發出跟美銀類似分析。德意志銀行、摩根大通都紛紛預測美國第二季國內生產毛額 (GDP) 下滑逾 13%。
Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「市場一片恐慌，華爾街仍有買家在尋找機會，但問題是，我們不知道兩個月後情況會怎樣。」
QMA 投資組合經理兼董事總經理 Ed Campbell 表示：「投資者正在消化即將到來的財務海嘯，以及全球央行竭力運用工具的影響，故我們今天看到市場一些穩定，但能否稱這是觸底？我絕對是猶豫的。」
AllianceBernstein 高級經濟學家 Eric Winograd 表示：「各國央行，尤其是聯準會，都在金融體系中扮演著打地鼠的角色… 每天都會冒出一個新的問題，他們每天都會想出一個新解決方案，或重啟一個舊方案。」
Winograd 補充：「他們正尋找解決辦法，但他們也承擔巨大的壓力，像現在這樣積極主動很好，但這是一個艱難的過程。」