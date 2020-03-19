美國初領失業金人數攀升至28.1萬人 創2017年來最高

美國勞工部於週四 (19 日) 公佈截至 3 月 14 日當週的初請失業金人數，報 28.1 萬人，較前值 21.1 萬人大幅攀升，且創下自 2017 年 9 月以來最高。

美國初領失業金人數 (圖：Bloomberg)

勞工部表示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於美國擴大的影響，導致初請失業金人數的攀升，主要失業人口來自於受到疫情衝擊最嚴重的服務業，包括：酒店及餐飲業。另外，由於疫情造成旅客及貨物量雙雙下滑，因此，導致交通運輸及倉儲業的失業人口亦呈現上升趨勢。

此外，截至 3 月 14 日當週初請失業金的四週均值則報 23.225 萬人，較上週增加了 1.65 萬人，並創下自 2018 年 1 月以來最高。續領失業金人數則突破 170 萬人。

由於美國企業於近日來紛紛宣佈將採取裁員及人事凍結等措施，預估對於就業市場的衝擊將持續擴大，Pantheon Macroeconomics 的 Ian Shepherdson 預估，下週的續領失業金人數可能將突破 200 萬人。

為了防止疫情的擴大，各州政府採取關閉商店及隔離等措施，導致休閒觀光產業受創嚴重。MUFG 聯合銀行的經濟學家 Chris Rupkey 表示，在接下來的幾個月，餐飲業的失業人數恐將達 5 百至 7 百萬人。而隨著失業人口數的攀升，亦將導致美國經濟陷入衰退的風險增加。

受到疫情的衝擊，導致全球酒店住房業績大幅衰退，萬豪酒店 (MAR-US) 於日前宣佈，將採取裁員、以及要求員工放無薪假等措施，以縮減公司的人事費用。除此之外，星巴克的競爭者 Compass Coffee 已裁員 80% 的員工。