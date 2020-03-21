〈分析〉高收益、BBB級債請當心！利差已超雷曼兄弟破產時水準

隨著對當前經濟局勢的憂心擴大，公司債券正遭遇金融危機以來最大的壓力，一個明顯的跡象就是高收益債、BBB 等級公司債都見到利差急劇擴大，甚至超過了雷曼兄弟破產時的水準。

據財經部落格《Wolf Street》主筆 Wolf Richter 指出，從 2 月 24 日開始，公司債就一直承受巨大壓力，隨著債券價格的下跌和殖利率的飆升，信貸風險擔憂突然上升至最高點。

BBB 級債券潛藏風暴

觀察公司債券的殖利率與同等存續期限的公債殖利率利差，因為公債可被視為無風險利率，這一利差也相當於信用風險。截至週三 (18 日) 評級為 BBB 的債券的平均利差擴大至 3.68 個百分點，這一數字正好超越了 2008 年 9 月 15 日，也就是雷曼兄弟申請破產當天。

(圖表取自 Wolfstreet.com)

考量到 BBB 債券的發行規模，更足以令人驚心，它只稱得上勉強及格的投資級債券，卻占了 3.3 兆美元總額的半數左右。當經濟環境不佳時，這類債券還可能被降級至垃圾債，影響更大。

近日 BBB 債券還加入了新成員，就是美國航空龍頭波音 (Boeing)，標普前幾日將其降評。這類公司在負債嚴重之下，常依賴發行新債券以籌集資金，但現在這變得更困難而且成本更高。

垃圾債利差高於雷曼兄弟破產時

Richter 表示，而且由標普的評級來看，這類債券距垃圾債僅一步之遙。依標普評級，垃圾債券範圍以 BB +(非投資級投機性) 開始，向下包括 BB 和 B 評級、CCC +(重大風險)、CCC(極度投機性)、CC 和 C(即將到期，復甦前景不大)，最後是 D 表示違約。

垃圾債的利差更在飆漲，到 18 日晚間，BB 級垃圾債券的平均利差擴大至 6.70 個百分點，這是雷曼兄弟破產 10 天後的水準。

(圖表取自 Wolfstreet.com)

包括債券市場在內的動盪，給最大的資產持有者造成了巨大損失。這使得他們大聲疾呼，要求聯準會釋放救助資金。

聯準會大動作埋下隱憂

聯準會面對流動性缺乏的困境，也一如所願，推出針對公司、公司債券市場、公司票據市場、銀行、貨幣市場、美國國債市場、MBS 市場等各類資料，總額多達數兆美元的各類救助計畫。

與 2008 年金融危機時期相較，這些計畫推出時間更快、規模更大，當年延續好幾個月的陸續推展的計畫，如今只花了幾週時間，就接續祭出。

Richter 認為，聯準會在 10 年的寬鬆環境下，製造了全資產泡沫 (Everything Bubble)，要不是如此，面對突然而來的疫情威脅，恐怕也不會變得更加混亂，而仍解救不了市場的急速下滑。