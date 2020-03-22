〈鉅亨看世界〉經濟停擺的少數優點

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球大流行，各國紛紛推出隔離政策與飛行禁令，造成經濟發展的危機與停滯。但與此同時，地球環境這段期間難得獲得喘息，遭受的污染顯著減少。

據英國《BBC》報導，紐約的研究人員發現，主要來自車輛的一氧化碳排放水準，比去年同期下降約 50%。科學家說，到 5 月份期間，通常是落葉腐化助推二氧化碳排放量最高峰時期，但今年測得的排放水準，可能會是 10 年以來最低的。

但這種轉好的情況預計只是暫時性的，一些警告認為，當疫情過去，各種污染排放又會立刻回升。

哥倫比亞大學教授 RóisínCommane 說：「在過去的一年半中，紐約的一氧化碳含量異常高。但如今一氧化碳卻是我見過最乾淨的時刻，不到我們在 3 月份通常水準的一半。」

這明顯與「減少不必要旅行」的政策相關。數據顯示，與去年同期相比，紐約市的交通量估計下降了 35%，除了有助於一氧化碳減半，二氧化碳排放量也降了 5-10%，甲烷的排放量明顯減少。

優質空氣日變多

不只是紐約，中國及義大利北部，都看到二氧化氮的大幅下降，二氧化氮是由汽車、卡車和公共汽車，發電廠以及越野設備的排放物形成的，也造成酸雨及大都市霧霾的重要因素。

英國的 Carbon Brief 網站涵蓋氣候科學、氣候政策和能源政策的最新發展，根據網站所做的分析報告，先前疫情在中國造成的停工與封城措施，在兩週的時間內，暫時將中國的二氧化碳排放量減少了四分之一。

衛星雲圖比較 (圖表取自 CNN)

網站預估，以全年數據來看，這會使中國的碳排放量全年減少約 1%。

根據中國生態與環境部的數據，今年 2 月的「優質空氣日」數量，比去年同期成長了約 21%。

美國 NASA 與歐洲航太機構的衛星圖像，提供了類似的證據，發現今年 1-2 月期間，中國主要城市的二氧化氮排放量顯著減少，工業廠房上方的可見有毒氣體雲幾乎消失。

NASA 空氣質量研究員 Fei Liu 說：「這是我第一次看到在如此廣闊的範圍內，發生某項特定事件造成戲劇性下降。」

中國煤炭用量急降

但另一方面，研究人員感歎，這種污染變少的現象不會維持太長時間。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心 (CREA) 首席分析師 Lauri Myllyvirta 表示，基於衛星的二氧化氮水平測量值已發現，與同樣農曆年後的 4 週期間相較，二氧化氮較去年同期下降約 35%。

Myllyvirta 表示，低排放可能不會持續，因為公司可以提高產量以彌補先前的損失。

根據 CREA 的說法，石油和鋼鐵產量下降以及國內航班減少 70%，但最大的推動力是中國煤炭用量的急劇下降。

(圖表取自 CNN)

中國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，在 2018 年將其中 59% 用作能源。除了運營發電廠和其他重工業外，煤炭還做為廣大農村地區數百萬家庭取暖的唯一來源。

他表示，特別是如果中國政府堅持今年的 GDP 增長目標，則可能意味著啟動大規模的建設計畫，來支持 GDP，這就是 2009 年全球金融危機之後發生的事情。

留意報復性污染重演

在 2008 年全球金融危機之後，隨著刺激性支出刺激經濟增長，碳排放量比平均水平高出 5%，這種反彈又急又快，被取名為「報復性污染」。

在 2008-09 年金融危機之後，中國政府向經濟注入了 5860 億美元，來推動經濟，其結果包含巨大的基礎設施項目，也導致污染急增，嚴重要中國政府又不得不介入，啟動空氣污染行動計畫。

在 2017 年，習近平承諾將防治污染列為中國 3 大發展重點之一，並於次年成立了生態與環境部。但疫情之後為了恢復經濟，這部分進展又可能被擱至一旁。

綠色和平組織東亞資深氣候政策顧問 Li Shuo 表示，可能會有一輪經濟刺激措施，向中國的重工業注入廉價信貸。因此，預計今年下半年將看到污染物和碳排放量的增加。

值得注意的是，在疫情的全球大流行之後，不僅僅是中國，全球都可能希望立即加速生產。

英國東安格利亞大學 Corinne Le Quéré 表示，疫情緩解後，各國政府如何決定重新刺激經濟，這將可能對碳排放和空氣污染的規模產生重大影響。

Le Quéré 教授認為，各國政府現在在重新刺激經濟方面必須非常謹慎，要注意避免重回以化石燃料為核心的能源道路，才能對環境更為有利。