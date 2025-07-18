鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共46位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.87元上修至2.92元，其中最高估值3.76元，最低估值2.1元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.76(3.76)
|5
|6.59
|6.13
|最低值
|2.1(2.1)
|2.3
|2.9
|3.4
|平均值
|2.93(2.91)
|3.56
|4.53
|4.91
|中位數
|2.92(2.87)
|3.51
|4.52
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|514.26億
|603.60億
|686.66億
|770.43億
|最低值
|466.38億
|465.25億
|607.74億
|652.17億
|平均值
|506.12億
|579.87億
|661.92億
|726.31億
|中位數
|507.27億
|583.25億
|665.92億
|736.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|4.56
|營業收入
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
|439.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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