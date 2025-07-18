〈美股早盤〉強勁的財報激勵美股走強 標普500再創歷史新高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-18 22:05

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美股主要指數周五 (18 日) 開高，強勁的財報季開局推升美股上漲，標普 500 指數再度創下新高。在國會通過穩定幣法案後，加密貨幣總市值突破 4 兆美元。

美股周五開盤走高，標普500指數再創新高。(圖:Reuters/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 230 點或 0.52%，那斯達克綜合指數漲逾 155 點或 0.75%，標普 500 指數漲近 0.54%，費城半導體指數漲近 0.73%。

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周四公布的 6 月零售銷售與初領失業金人數雙雙優於預期，強化市場對聯準會短期內按兵不動的預期。在聯準會理事 Christopher Waller 重申 7 月降息論點後，債券殖利率與美元雙雙下跌。

NatAlliance Securities 的 Andrew Brenner 表示：「我們認為他是對的。聯準會的職責是前瞻思考，而非回顧過去，這正是 Waller 對國內就業情況放緩所採取的態度。不過 7 月降息不會發生。」

期貨市場顯示，7 月 30 日降息的可能性微乎其微。市場預期年底前降息幅度約 45 個基點，比本月初逾 65 個基點的預期明顯收斂。這一變化主要源於 7 月 3 日發布的 6 月就業數據表現超出預期。

華爾街本周表現強勁，反映了強勁的經濟數據和對美國公司將公佈強勁第二季數據的樂觀情緒，有助於緩解川普關稅戰引發的不確定性。

截至台北時間周五（18 日）21 時許：

焦點個股：

Netflix (NFLX-US) 早盤股價下跌 4.1%，至每股 1,221.99 美元

Netflix 最新財報顯示，該串流平台營收和獲利均優於預期，但公司預警下半年營運利潤率將下滑，主要因為推出更多內容導致相關攤銷費用及行銷成本增加。值得注意的是，該股已較 4 月低點上漲了近 50%。

3M(MMM-US) 早盤股價下跌 1.99%，至每股 155.88 美元

3M 第 2 季調整後每股獲利 2.16 美元，超越 LSEG 調查分析師預期的 2.01 美元。3M 營收 61.6 億美元，同樣優於預估的 61.1 億美元。該公司已宣布將上調財測，全年營收成長從 0.5% 增至 2.5%。

美國運通 (AXP-US) 早盤股價下跌 3.35%，至每股 304.80 美元

美國運通第 2 季財報營收與獲利雙雙超出預期，調整後每股獲利 4.08 美元，營收 178.6 億美元，優於 FactSet 調查分析師預期的每股獲利 3.89 美元和營收 177.1 億美元。此成績主要來自刷卡及其他產品業務量，以及富裕客戶持續消費所推動。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：