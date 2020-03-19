夏普槓上特斯拉 控告行動通訊專利遭侵權

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，以通訊裝置的相關專利受到美國電動汽車 (EV) 大廠特斯拉 (TSLA-US) 侵害為由，向東京地院提出訴訟。

根據日媒《SankeiBiz》報導，夏普在東京地院向特斯拉的日本法人提訴，要求該公司的 SUV 車款「Model X」，以及轎式車款的「Model S」與「Model 3」不得進口到日本。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

夏普在 1 月 31 日提出這次訴訟。根據訴狀內容，夏普認為特斯拉在上述 3 個車款所搭載的聯網功能，侵害了該公司於 2009 年所申請的行動通訊系統專利。

夏普公司表示，使用該項專利的其他公司都有與夏普簽下使用授權契約，並早在 3 年前就曾向特斯拉提出合約要求，不過特斯拉卻一直沒有理會。

兩造於 3 月 18 日在法庭上進行了第一次的言詞辯論，特斯拉則是採取了對抗態度。

近來夏普在專利訴訟方面頻頻採取動作。像是今年 3 月 11 日就在美國當地對咸陽彩虹光電科技 (CHOT)、冠捷科技有限公司 (TPV) 及其子公司，還有 VIZIO 提出了侵權訴訟。認為這幾家公司，在液晶相關的專利方面有侵權行為，除了要求他們停止相關的侵權行為外，也在專利授權及營業損失請求賠償。

另外在 LTE 及無線網路 Wi-Fi 等的專利問題上，夏普也分別於德國及日本，向中國 OPPO 提起了侵權訴訟。