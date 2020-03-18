〈美股早盤〉道瓊早盤重挫逾千點、台積電ADR大跌9.33%

為因應武漢肺炎 (COVID-19) 造成的衝擊，美國政府於週二 (17 日) 宣佈計劃啟動直升機撒錢，直接對美國公民發放 1000 美元現金紓困。市場預期，白宮目前可能推出的刺激方案規模約達 1 至 1.2 兆美元之間。儘管如此，美股仍於週三 (18 日) 開盤重挫，道瓊指數下跌超過 1 千點，台積電 ADR 則是下跌 9.33%。

武漢肺炎疫情

隨著疫情於世界各地持續擴大，全球確診病例於週三 (18 日) 正式突破 20 萬例，達 201436 例。其中，義大利的確診病例則已突破 3 萬例。

為了加強防疫，歐盟會員國領導人已同意實施暫時性外部邊境禁令，未來 30 天禁止外籍人士在非必要情況下進入歐盟。

此外，根據白宮內部文件透露，白宮政府目前預期，這波肺炎疫情可能將耗時 18 個月才能過去，但在這 18 個月間，美國的物資資源恐怕將要面臨窘境。

美國經濟數據

美國商務部於週三 (18 日) 公佈 2 月份新屋開工及營建許可月增率，分別報 -1.5% 及 -5.5%，顯示受到武漢肺炎疫情擴大的影響，導致美國的房地產景氣亦受到衝擊。

截至台北時間週三 (18 日)22 時許：

道瓊指數下跌 1081.87 點或 -5.09%，暫報 20155.51 點

那斯達克下跌 370.27 點或 -5.05%，暫報 6964.51 點

標普 500 下跌 134.14 點或 -5.30%，暫報 2395.03 點

費半下跌 92.57 點或 -6.49%，暫報 1333.95 點

台積電 ADR 下跌 9.33% 至每股 44.02 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.104%

紐約輕原油下跌 10.79% 至每桶 24.38 美元

布蘭特原油下跌 6.89% 至每桶 26.75 美元

黃金下跌 1.19% 至每盎司 1507.60 美元

美元指數上漲 0.95% 至 100.755 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 4.12%，達 242.56 美元。

蘋果上週六 (14 日) 宣布關閉大中華地區以外的門市直到 3 月 27 日，但隨著武漢肺炎疫情在歐美等地延燒，該公司於週二 (17 日) 宣佈決定改為無限期關閉，等待進一步通知。預計此措施將會影響全球約 460 家門市，其中美國約有 270 家。

高盛分析師 Rod Hall 週二 (17 日) 重申他對蘋果的中性評級，並將蘋果目標價從每股 300 美元下調至 265 美元。

Uber (UBER -US)

Uber 早盤下跌 8.97%，達 17.21 美元。

為了避免武漢肺炎疫情的擴大，Uber 宣佈將暫停共乘服務。該公司於週一 (16 日) 表示，為了防止社區傳播，將暫停於美國、加拿大、倫敦及巴黎的共乘服務，若必要時，則將會在其他地區採取相同措施。

美國銀行分析師 Justin Post 於週二 (17 日) 重申對於 Uber 的「買入」股票評級，但將該公司的目標價由每股 49 美元，下調至每股 42 美元。此外，Post 亦調降對於 Uber 今年的訂單收入預估值，由原先的 565 億美元下調至 447 億美元。

沃爾瑪 (WMT-US)

沃爾瑪早盤下跌 1.99%，達 116.76 美元。

瑞士信貸於週三 (18 日) 調升對於沃爾瑪的股票信評，由「中性」上調至「優於大盤」，並將目標價設定為每股 127 美元。瑞士信貸分析師 Seth Sigman 表示，受到武漢肺炎的影響，造成消費者購買習慣的改變，而對於沃爾瑪而言將會是有利的。

Sigman 預估，沃爾瑪於 2021 財年的營收增長率將達 3.8%，高於先前所預估的 2.8%，而受惠於強勁的營收成長，每股盈餘有望達到 5.20 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月營建許可月增率報 -5.5%，預估 -3.2%，前值 9.2%

美國 2 月營建許可 (萬戶) 報 146.4，預估 250，前值 155

美國 2 月新屋開工年化月增率報 -1.5%，預估 -4.3%，前值 -3.6%

美國 2 月年化新屋開工 (萬戶) 報 159.9，預估 150，前值 156.7

美國新屋開工、營建許可月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示，美國政府所採取的各項刺激政策，預期將可疏緩疫情對於經濟的衝擊、減輕企業和個人的壓力，並可加速股市的恢復。但就目前而言，投資人對於經濟恢復的狀況、以及疫情損害的程度，仍充滿不確定性。

A. Gary Shilling & Co 分析師 Fred Rossi 表示，即使在武漢肺炎疫情獲得控制之後，企業及個人的不安情緒仍將持續一段期間，並導致投資及消費支出呈現低迷。另外，由於消費者在疫情爆發期間囤積了大量的生活必需品，因此，預期要等到存貨消耗完畢之後，消費者的購買力道才會恢復至正常水平。