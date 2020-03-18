歐洲政府擴大財政刺激 各國公債殖利率攀升

據《彭博》報導，為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟所造成的損害，各國政府紛紛釋出大規模的財政刺激政策，由於投資人擔憂政府舉債將會持續攀升，導致政府公債價格於近日來跌落，公債殖利率則大幅上漲。

義大利 10 年期公債殖利率上漲 64 個基點，德國 30 年期公債殖利率則是回升到 0% 以上，美國 10 年期公債殖利率則是於週二 (17 日) 創下自 1982 年來最大的漲幅。

歐洲各國公債殖利率 (圖：Bloomberg)

隨著武漢疫情的擴大，導致各國經濟活動及金融市場皆受到嚴重衝擊，為了刺激經濟並提振市場信心，各國央行紛紛採取大幅度的降息措施，且各國政府亦計劃透過大規模的財政寬鬆政策，以協助企業及家庭渡過難關。

據《彭博》統計，各國政府已宣佈、或計劃中的財政政策規模，高達 1.14 兆美元。德國政府於日前宣佈，將提供規模至少 5500 億歐元的紓困措施，且必要時可提高金額，並且「額度沒有上限」。

此外，法國政府亦於週二 (17 日) 宣佈，由於受到武漢疫情的衝擊，該國於今年 GDP 恐將衰退 1%，因此，法國政府計劃釋出 450 億歐元紓困資金，並允許企業延後支付應繳稅款。

Danske Bank 首席分析師 Jens Peter Sorensen 表示，由於各國政府採取的大規模財政刺激政策，造成各國公債殖利率攀升。

Rabobank 的策略師 Richard McGuire 則表示，就一般情況而言，當市場不確定性增加時，投資人的避險情緒亦提升，並傾向購買政府公債作為避險性資產。但隨著各國政府計劃擴大支出以提振經濟，投資人預期歐元區各國政府的財政赤字將持續擴大，導致近日來公債價格跌落。

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