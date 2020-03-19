〈台股盤前〉美股道瓊狂瀉逾千點 台積電除息 面臨10年線保衛戰

美股週三 (18 日) 盤中再度遭逢熔斷，道瓊一度暴跌逾 2000 點，四大指數全面收跌，電子權值股台積電今 (19) 日除息，指數估蒸發 21.55 點，在疫情持續延燒、美股下挫影響下，台股恐繼續拉回整理，陷 10 年線保衛戰。

台積電今天將配發去年第 3 季股息，每股配 2.5 元現金股息，估將發出 648 億元現金股息，不過除息前夕，市場利空陰影籠罩下影響，遭外資連 10 賣、賣超 32.9 萬張，市場也預期，台積電短期填息不易。

美股方面，由於美債殖利率上升、原油暴跌、美元連日走揚等因素下，四大指數全收黑，幾乎抹去川普 2017 年上任以來的漲幅，其中，道瓊指數暴跌 1338.46 點，或 6.30%，收 19898.92 點；標普 500 指數暴跌 131.07 點，或 5.18%，收 2,398.12 點；那斯達克指數大跌 344.94 點，或 4.70%，收 6,989.84 點；費城半導體指數暴跌 139.68 點，或 9.79%，收 1,286.84 點。

為挽救台股跌跌不休頹勢，財金部會將聯手出招救市，繼金管會宣布 5 大措施後，國安基金今日盤後將召開臨時委員會討論進場時機，力撐 10 年線關卡不破。

法人表示，台股近期隨著美股上沖下洗，儘管政府基金進場低接穩盤，但仍難敵外資賣壓襲擊，加上疫情持續擴大，在美股未止跌前，不排除台股持續探底，操作保守為宜。