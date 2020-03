「濃純正」美國投資級債 避險最佳首選

隨著新型冠狀病毒疫情擴散至全球,歐美亞洲各國相繼淪陷,金融市場跟著拉警報! 美國 10 年期公債殖利率落至歷史新低、跌破 1% 關卡,而 VIX 指數一度跳升至 40 以上,達到 2011 年歐債危機水準,美國聯準會宣布降息兩碼以因應經濟衝擊。全球股股劇烈震盪,市場資金又流向哪些資產避險?

投資等級債避險魅力更勝傳統公債

全球投資人恐慌情緒明顯升溫,根據 CNN 恐懼與貪婪指數(Fear & Greed Index)3 月顯示,指數自一個月前的「Fear」轉變為「Extreme Fear」。不僅如此,資金流向也反映恐慌氛圍,資金逃離風險性資產、湧入債市,根據 EPFR 統計至 2020/2/26,公債與投資等級債成為避險天堂,投資等級債單周流入 118 億美元,創有史以來第 7 大流入,金額更大於公債的 60 億美元。

保德信投信認為,新冠病毒已成為「最肥的黑天鵝」,市場波動將持續。不過,未來隨著疫情受控,市場仍將回歸至基本面,而近期通膨壓力下降,將有助於延長景氣循環,因此對經濟長期多方看法未變。面對市場波動下,建議轉抱債券資產,將投資等級債基金列為核心資產。

降息 + 避險 兩大主旋律護航投資級債

最新的美銀 2 月份全球經理人調查也顯示,信貸投資人最擔憂的是「地緣政治」及「美國總統選舉」,然而,引爆避險情緒的竟是新冠狀病毒,帶動 10 年期美債殖利率跌破 1%。

的確,Markit Economics 2 月全球製造業採購經理人指數 (PMI) 由前月的 50.4 下滑至 47.2,創下 2009 年 5 月以來的最大單月降幅,不僅讓美國聯準會閃電宣布降息兩碼,將政策利率目標區間下調至 1.0%~1.25%,預期新興國家各國央行將傾向將寬鬆政策路線維持更長一段時間,以因應當前的市場震盪。

保德信投信預期,全球主要國家央行延續寬鬆基調,對於美國投資等級債券 (USIG) 是最大利多!第一季投資等級債可望延續資金動能,全年應不會重演 2019 年爆量的資金行情,但在病毒疫情、貿易談判、美國總統選舉等市場變數干擾下,預期投資等級債仍將吸引穩定買盤支持。

2 大正能量助攻 美國 IG 注定成為避險新天地

此外,無論是從基本面及籌碼面來看,美國投資級債券都是值得在市場震盪時期擁抱的極佳標的。

1. 基本面穩健 - 獲利預期轉佳、淨升評表現良好

截至今年 1 月底,US 投資級債企業當中已有 57% 公布去年第四季財報,整體獲利年成長為 - 0.2%(不含能源則為成長 2.7%),整體營收年成長 4.5% %(不含能源則為成長 5.9%),美國企業獲利明顯好轉。另從美國企業債升降評情況來看,明日之星淨升規模超過 1500 億美元,大幅高於墮落天使企業,企業淨升評表現良好。

2. 籌碼面持穩 - 淨發行量降、企業槓桿水準穩定

2020 年美國投資級債企業淨發債量將持續下滑,預期將降至 10 年來最低。經濟前景不確定性等影響 M&A 意願降低、加上以美元籌資成本較高,USIG 企業自 2019 年以來更加速以歐元發行「反向洋基 (reverse Yankee)」債,藉此減輕利息負擔。另外,從美企負債規模來看,投資級企業債務槓桿並未惡化,最為人詬病的 BBB 級企業更是致力於降低槓桿倍數。

3 大原則精選保德信 - PGIM 美國公司債基金

想趁勢布局投資等級債券基金,怎麼挑? 保德信投信就建議投資人,選擇基金時可以把握金三角原則,逢低布局符合三大條件的保德信 - PGIM 美國公司債基金。

原則 1. 純度最純

全球前十大資產管理公司、第 7 大法人資產管理公司 (註 1) 的保德信投資管理 PGIM,資產管理規模逾 1.3 兆美元(註 2),台灣保德信投信引進 PGIM 美國公司債基金,正是國內境外基金當中,少數純美國為主的投資等級公司債基金,投資目標是超越彭博巴克萊美國企業投資級債指數。

原則 2. 濃度最高

想布局投資等級信評的債券,基金持債濃度自然越高為好。以 PGIM 美國公司債基金來看,配置超過 95% 的投資級債券,其中約 9 成是投資級公司債,更是 100% 為美元債。以信評分布來看,截至 2020 年 1 月底,BBB 等級以上 95.2%,高收益債僅占 2.7%。(註 3)

原則 3. 績效最正

最後,觀察短中長期績效也很重要。PGIM 美國公司債基金歷史表現傲視同類型產品,截至 2020/1/31,過去各期間績效排名居同類型前 1/2。(註 4)

面對 2020 年債市動向,PGIM 固定收益團隊預期,在彈性調節的央行、信貸基本面及技術面良好,加上投資人持續尋求收益,預期利差有機會往收窄方向,持續看好美國大型銀行及 BBB 級工業債。也提醒投資人留意短線市場低檔布局機會,且美總統選舉前市場波動將加大,預期將提供良好布局良機。

(註 1) 資料來源:Pensions & Investments’ Top Money Managers list, 5/28/18; based on PFI total worldwide assets under management as of 12/31/17。

(註 2) 資料來源:PGIM,保德信投信整理,管理資產規模統計至 2019/12/31。

(註 3) 資料來源:PGIM、保德信投信整理,2020/1/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

(註 4)PGIM 美國公司債基金績效排名表現。

資料來源 : Lipper,採理柏環球美元企業債分類,保德信投信整理,截至 2020/2/27。

本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數及或持有之部位。債券殖利率不代表基金報酬率,亦不代表基金配息率,且目前殖利率不代表未來殖利率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用),投資人可至保德信投信理財網 www.pru.com.tw 或公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw(境內基金適用)、境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw 查詢(境外基金適用)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金採用公平價格及擺動定價機制,相關說明請詳投資人須知。本基金採反稀釋機調整基金淨值,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額、多寡,均會以調整後淨值計算。

PGIM 美國公司債基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。本基金得投資美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 PGIMSITE20200292