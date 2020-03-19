「濃純正」美國投資級債 避險最佳首選

隨著新型冠狀病毒疫情擴散至全球，歐美亞洲各國相繼淪陷，金融市場跟著拉警報! 美國 10 年期公債殖利率落至歷史新低、跌破 1% 關卡，而 VIX 指數一度跳升至 40 以上，達到 2011 年歐債危機水準，美國聯準會宣布降息兩碼以因應經濟衝擊。全球股股劇烈震盪，市場資金又流向哪些資產避險？

投資等級債避險魅力更勝傳統公債

全球投資人恐慌情緒明顯升溫，根據 CNN 恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）3 月顯示，指數自一個月前的「Fear」轉變為「Extreme Fear」。不僅如此，資金流向也反映恐慌氛圍，資金逃離風險性資產、湧入債市，根據 EPFR 統計至 2020/2/26，公債與投資等級債成為避險天堂，投資等級債單周流入 118 億美元，創有史以來第 7 大流入，金額更大於公債的 60 億美元。

保德信投信認為，新冠病毒已成為「最肥的黑天鵝」，市場波動將持續。不過，未來隨著疫情受控，市場仍將回歸至基本面，而近期通膨壓力下降，將有助於延長景氣循環，因此對經濟長期多方看法未變。面對市場波動下，建議轉抱債券資產，將投資等級債基金列為核心資產。

降息 + 避險 兩大主旋律護航投資級債

最新的美銀 2 月份全球經理人調查也顯示，信貸投資人最擔憂的是「地緣政治」及「美國總統選舉」，然而，引爆避險情緒的竟是新冠狀病毒，帶動 10 年期美債殖利率跌破 1%。

的確，Markit Economics 2 月全球製造業採購經理人指數 (PMI) 由前月的 50.4 下滑至 47.2，創下 2009 年 5 月以來的最大單月降幅，不僅讓美國聯準會閃電宣布降息兩碼，將政策利率目標區間下調至 1.0%~1.25%，預期新興國家各國央行將傾向將寬鬆政策路線維持更長一段時間，以因應當前的市場震盪。

保德信投信預期，全球主要國家央行延續寬鬆基調，對於美國投資等級債券 (USIG) 是最大利多！第一季投資等級債可望延續資金動能，全年應不會重演 2019 年爆量的資金行情，但在病毒疫情、貿易談判、美國總統選舉等市場變數干擾下，預期投資等級債仍將吸引穩定買盤支持。

2 大正能量助攻 美國 IG 注定成為避險新天地

此外，無論是從基本面及籌碼面來看，美國投資級債券都是值得在市場震盪時期擁抱的極佳標的。

1. 基本面穩健 - 獲利預期轉佳、淨升評表現良好

截至今年 1 月底，US 投資級債企業當中已有 57% 公布去年第四季財報，整體獲利年成長為 - 0.2%(不含能源則為成長 2.7%)，整體營收年成長 4.5% %(不含能源則為成長 5.9%)，美國企業獲利明顯好轉。另從美國企業債升降評情況來看，明日之星淨升規模超過 1500 億美元，大幅高於墮落天使企業，企業淨升評表現良好。

2. 籌碼面持穩 - 淨發行量降、企業槓桿水準穩定

2020 年美國投資級債企業淨發債量將持續下滑，預期將降至 10 年來最低。經濟前景不確定性等影響 M&A 意願降低、加上以美元籌資成本較高，USIG 企業自 2019 年以來更加速以歐元發行「反向洋基 (reverse Yankee)」債，藉此減輕利息負擔。另外，從美企負債規模來看，投資級企業債務槓桿並未惡化，最為人詬病的 BBB 級企業更是致力於降低槓桿倍數。

3 大原則精選保德信 - PGIM 美國公司債基金

想趁勢布局投資等級債券基金，怎麼挑? 保德信投信就建議投資人，選擇基金時可以把握金三角原則，逢低布局符合三大條件的保德信 - PGIM 美國公司債基金。

原則 1. 純度最純

全球前十大資產管理公司、第 7 大法人資產管理公司 (註 1) 的保德信投資管理 PGIM，資產管理規模逾 1.3 兆美元(註 2)，台灣保德信投信引進 PGIM 美國公司債基金，正是國內境外基金當中，少數純美國為主的投資等級公司債基金，投資目標是超越彭博巴克萊美國企業投資級債指數。

原則 2. 濃度最高

想布局投資等級信評的債券，基金持債濃度自然越高為好。以 PGIM 美國公司債基金來看，配置超過 95% 的投資級債券，其中約 9 成是投資級公司債，更是 100% 為美元債。以信評分布來看，截至 2020 年 1 月底，BBB 等級以上 95.2%，高收益債僅占 2.7%。(註 3)

原則 3. 績效最正

最後，觀察短中長期績效也很重要。PGIM 美國公司債基金歷史表現傲視同類型產品，截至 2020/1/31，過去各期間績效排名居同類型前 1/2。(註 4)

面對 2020 年債市動向，PGIM 固定收益團隊預期，在彈性調節的央行、信貸基本面及技術面良好，加上投資人持續尋求收益，預期利差有機會往收窄方向，持續看好美國大型銀行及 BBB 級工業債。也提醒投資人留意短線市場低檔布局機會，且美總統選舉前市場波動將加大，預期將提供良好布局良機。

(註 1) 資料來源：Pensions & Investments’ Top Money Managers list, 5/28/18; based on PFI total worldwide assets under management as of 12/31/17。

(註 2) 資料來源：PGIM，保德信投信整理，管理資產規模統計至 2019/12/31。

(註 3) 資料來源：PGIM、保德信投信整理，2020/1/31。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

(註 4)PGIM 美國公司債基金績效排名表現。

資料來源 : Lipper，採理柏環球美元企業債分類，保德信投信整理，截至 2020/2/27。

本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數及或持有之部位。債券殖利率不代表基金報酬率，亦不代表基金配息率，且目前殖利率不代表未來殖利率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至保德信投信理財網 www.pru.com.tw 或公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw(境內基金適用)、境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw 查詢(境外基金適用)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金採用公平價格及擺動定價機制，相關說明請詳投資人須知。本基金採反稀釋機調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額、多寡，均會以調整後淨值計算。

PGIM 美國公司債基金得投資高收益債券，惟投資高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含)，以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。本基金得投資美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 PGIMSITE20200292