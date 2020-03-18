〈美股盤後〉美股三溫暖！川普推兆美元刺激方案 道瓊尾盤飆逾1000點

週二 (17 日) 華爾街大洗三溫暖、瘋狂波動，四大指數早盤開低後反轉。

外媒報導，川普政府打算祭出逾上兆美元的刺激方案，包括薪資減稅、小型企業援助，以及航空等產業紓困救濟金。此消息為華爾街打了一劑定心針，美股四大指數應聲大漲。。

美國財政部於白宮記者會上宣布，所得稅申報截止日 (4/15) 遞延 90 天，並打算對公民發放 1000 美元 (約台幣 3 萬) 的支票。

與此同時，聯準會 (Fed) 出手救錢荒，宣布啟動「商業票據融資機制」 (CPFF)，為企業提供「無抵押品」的短期流動性，這是 2008 年金融海嘯時代曾部署的特別信貸工具。

受到直升機灑錢利多激勵，美股主指尾盤漲幅持續狂飆，十年期美債殖利率回至 1% 以上，道瓊收漲逾千點，自昨日 (1987 年以來最大) 暴跌中反彈。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 150 多個國家，目前有超過 19 萬人染疫，造成至少 7519 人死亡，美國確診 5,702 例、94 例死亡，紐約市長要求市民做好準備居家避疫「Shelter in place」

各國陸續祭出更強硬的手段防疫，菲律賓關閉金融市場並進入災難狀態、法國總統馬克龍向疫情宣戰、賣空禁令席捲歐洲、歐盟正式宣布封關 30 天、英國政府已經發起了戰時動員，並提供 3300 億英鎊經濟援助計畫。

週二 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數大漲 1048.86 點，或 5.20%，收 21,237.38 點。

標普 500 指數大漲 143.04 點，或 5.99%，收 2,529.17 點。

那斯達克指數大漲 430.19 點，或 6.23%，收 7,334.78 點。

費城半導體指數大漲 127.74 點，或 9.84%，收 1,426.52 點。

標普所有板塊春意盎然，公用事業、必需消費品與房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎收復昨日部分失地，蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.40%；臉書 (FB-US) 上漲 2.34%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 7.03%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 8.23%。

道瓊 30 檔成分股盡數回神，陶氏化學 (DOW-US) 暴漲 20.91%； 沃爾瑪 (WMT-US) 暴漲 11.71%。

雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.42%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴漲 6.73%；摩根大通 (JPM-US) 暴漲 6.11%；美國運通 (AXP-US) 上漲 0.83%；3M (MMM-US) 上漲 2.70%；IBM (IBM-US) 暴漲 7.64%；思科 (CSCO-US) 暴漲 5.31%；波音下跌 4.22%。

費半成份股買氣回籠。AMD (AMD-US) 暴漲 8.19%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 10.63%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 10.68%；美光 (MU-US) 暴漲 8.44%；高通 (QCOM-US) 暴漲 6.79%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 12.26%。

台股 ADR 集體報喜，台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 8.11%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 4.99%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 2.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 暴漲 3.38%。

焦點個股

亞馬遜股價週二暴漲逾 7%，美國銀行分析師研判，這家電子商務巨頭將受益於病毒帶來的宅經濟線上購物增長，該公司計劃再招聘 10 萬名倉庫和送貨工人。

生物技術公司 Regeneron (REGN-US) 上漲 11.5%，該公司宣布準備在夏季初開始進行人類臨床試驗。

關鍵數據

美國 2 月零售銷售月增率報 -0.5%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 2 月核心零售銷售月增率報 -0.4%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 2 月工業產出月增率報 0.6%，預估 0.4%，前值 -0.3%

美國 2 月製造業產出月增率報 0.1%，預估 0.2%，前值 -0.1%

美國 2 月產能利用率報 77%，預估 77.1%，前值 76.8%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

美國總統川普週一表示，美國可能正步入經濟衰退，但財政部長梅努欽預期不會出現全面性的衰退。

DoubleLine Capital 首席執行長 Jeffrey Gundlach 週二表示，當減少餐飲、旅遊、酒店、航空業和遊輪業時，顯然美國有九成機率會在今年底之前進入衰退。

商品投資大師 Jim Rogers 警告說：「下一次我們將面臨財務問題，這將是最嚴重的…… 現在看來，我們正朝著一生中最嚴重的金融危機邁進，我們將幾個月後見真章。」

然而，Jim Rogers 指出：「造成這種市場混亂的原因不僅是新冠病毒，而且肯定還有很多原因。」

Saxo Capital Markets 市場策略師 Eleanor Creagh 表示：「熊市的日子裡並不排除反彈… 而且可能出現最大的反彈。」

Eleanor Creagh 表示：「目前的高波動性和流動性緊張的狀況，加劇了市場不穩定的波動。由於恐慌指數 VIX 指數仍遠高於長期均值，警鐘仍在敲響，市場人士交易員應警惕。」