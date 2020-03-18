〈美股盤後〉美股三溫暖！川普推兆美元刺激方案 道瓊尾盤飆逾1000點

週二 (17 日) 華爾街大洗三溫暖、瘋狂波動，四大指數早盤開低後反轉。
外媒報導，川普政府打算祭出逾上兆美元的刺激方案，包括薪資減稅、小型企業援助，以及航空等產業紓困救濟金。此消息為華爾街打了一劑定心針，美股四大指數應聲大漲。。
美國財政部於白宮記者會上宣布，所得稅申報截止日 (4/15) 遞延 90 天，並打算對公民發放 1000 美元 (約台幣 3 萬) 的支票。
與此同時，聯準會 (Fed) 出手救錢荒，宣布啟動「商業票據融資機制」 (CPFF)，為企業提供「無抵押品」的短期流動性，這是 2008 年金融海嘯時代曾部署的特別信貸工具。
受到直升機灑錢利多激勵，美股主指尾盤漲幅持續狂飆，十年期美債殖利率回至 1% 以上，道瓊收漲逾千點，自昨日 (1987 年以來最大) 暴跌中反彈。
全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 150 多個國家，目前有超過 19 萬人染疫，造成至少 7519 人死亡，美國確診 5,702 例、94 例死亡，紐約市長要求市民做好準備居家避疫「Shelter in place」
各國陸續祭出更強硬的手段防疫，菲律賓關閉金融市場並進入災難狀態、法國總統馬克龍向疫情宣戰、賣空禁令席捲歐洲、歐盟正式宣布封關 30 天、英國政府已經發起了戰時動員，並提供 3300 億英鎊經濟援助計畫。
週二 (17 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數大漲 1048.86 點，或 5.20%，收 21,237.38 點。
- 標普 500 指數大漲 143.04 點，或 5.99%，收 2,529.17 點。
- 那斯達克指數大漲 430.19 點，或 6.23%，收 7,334.78 點。
- 費城半導體指數大漲 127.74 點，或 9.84%，收 1,426.52 點。
科技五大巨擎收復昨日部分失地，蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.40%；臉書 (FB-US) 上漲 2.34%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴漲 7.03%；微軟 (MSFT-US) 暴漲 8.23%。
道瓊 30 檔成分股盡數回神，陶氏化學 (DOW-US) 暴漲 20.91%； 沃爾瑪 (WMT-US) 暴漲 11.71%。
雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.42%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴漲 6.73%；摩根大通 (JPM-US) 暴漲 6.11%；美國運通 (AXP-US) 上漲 0.83%；3M (MMM-US) 上漲 2.70%；IBM (IBM-US) 暴漲 7.64%；思科 (CSCO-US) 暴漲 5.31%；波音下跌 4.22%。
費半成份股買氣回籠。AMD (AMD-US) 暴漲 8.19%；Nvidia (NVDA-US) 暴漲 10.63%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 10.68%；美光 (MU-US) 暴漲 8.44%；高通 (QCOM-US) 暴漲 6.79%；英特爾 (INTC-US) 暴漲 12.26%。
台股 ADR 集體報喜，台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 8.11%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 4.99%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 2.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 暴漲 3.38%。
焦點個股
亞馬遜股價週二暴漲逾 7%，美國銀行分析師研判，這家電子商務巨頭將受益於病毒帶來的宅經濟線上購物增長，該公司計劃再招聘 10 萬名倉庫和送貨工人。
生物技術公司 Regeneron (REGN-US) 上漲 11.5%，該公司宣布準備在夏季初開始進行人類臨床試驗。
關鍵數據
- 美國 2 月零售銷售月增率報 -0.5%，預估 0.2%，前值 0.3%
- 美國 2 月核心零售銷售月增率報 -0.4%，預估 0.2%，前值 0.3%
- 美國 2 月工業產出月增率報 0.6%，預估 0.4%，前值 -0.3%
- 美國 2 月製造業產出月增率報 0.1%，預估 0.2%，前值 -0.1%
- 美國 2 月產能利用率報 77%，預估 77.1%，前值 76.8%
華爾街分析
美國總統川普週一表示，美國可能正步入經濟衰退，但財政部長梅努欽預期不會出現全面性的衰退。
DoubleLine Capital 首席執行長 Jeffrey Gundlach 週二表示，當減少餐飲、旅遊、酒店、航空業和遊輪業時，顯然美國有九成機率會在今年底之前進入衰退。
商品投資大師 Jim Rogers 警告說：「下一次我們將面臨財務問題，這將是最嚴重的…… 現在看來，我們正朝著一生中最嚴重的金融危機邁進，我們將幾個月後見真章。」
然而，Jim Rogers 指出：「造成這種市場混亂的原因不僅是新冠病毒，而且肯定還有很多原因。」
Saxo Capital Markets 市場策略師 Eleanor Creagh 表示：「熊市的日子裡並不排除反彈… 而且可能出現最大的反彈。」
Eleanor Creagh 表示：「目前的高波動性和流動性緊張的狀況，加劇了市場不穩定的波動。由於恐慌指數 VIX 指數仍遠高於長期均值，警鐘仍在敲響，市場人士交易員應警惕。」