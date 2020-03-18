再出招！川普政府擬直升機撒錢 直接發1000美元現金紓困

為了因應武漢肺炎造成的衝擊，美國政府週二 (17 日) 最新一步，計畫啟動直升機撒錢，直接對美國公民發放現金紓困。

川普政府上週五 (13 日) 正式宣布，美國進入國家緊急狀態、釋放 500 億抗疫資金，緊接著聯準會 (Fed) 緊急降息至零利率，重啟大規模寬鬆計畫 (QE)，美國國會紓困方案接連出爐，美國政府最新一步，計畫啟動直升機撒錢，直接對美國公民發放現金紓困。

外媒引述消息人士透露，川普政府的這項刺激方案可能高達逾兆美元，包括：5000 - 5500 億美元的支票發放或減稅、2000 - 3000 億美元的小型企業援助、以及 500-1000 億美元的航空和工業紓困金。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週二 (17 日) 於白宮記者會上表示，在新冠病毒危機期間，川普政府希望馬上讓美國人口袋裡裝進應急資金。

梅努欽稱：「美國人現在需要現金，我的意思是在接下來的兩週內… 川普總統告訴我，我們現在必須這麼做。」

梅努欽補充，美國政府不太可能向百萬富翁發送支票。很明顯，我們不需要送錢給那些每年賺一百萬美元的富人。

梅努欽稱：「我們要做的是盡快為美國民眾提供資金。這可能不是一個準確的方法，有些人顯然不應收到 1000 美元 (約台幣 30300) 的支票，但我們本日結束前會理出頭緒：我們將會做什麼？」

此外，美國政府宣布延後美國公民所得稅申報截止日 (4 月 15 日)，至多 90 天。

梅努欽稱，延後的三個月期間內，納稅人將不會受利息和罰款的影響。對於那些可以在截止日前準時申報的美國公民，他表示：「我們鼓勵可報稅的美國人於 4 月 15 日報稅，他們將獲得退稅優惠。」