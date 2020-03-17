川普推文強調支持產業 道指期貨短線揚升逾600點

在歷經又一個驚心動魄的黑色星期一之後，美股期貨在亞洲週二 (17 日) 清晨快速反彈，漲幅超過 3%。

截至台北時間 9:11，道瓊期貨上漲 635 點，標普 500 期貨升 72 點，那斯達克 100 期貨揚 236 點，漲幅均超過 3%。

美股期貨短線急升

川普在推特表示，美國會強力支持受到「中國病毒」影響嚴重的產業，例如航空業及其他，並相信美國會變得更強。

(圖表來自川普推特)

道瓊指數及標普 500 指數週一見到自 1987 年「黑色星期一」之後最糟的一天，分別下跌 12.9% 及 12%，跌幅居道瓊史上第 3。那斯達克指數則創下史上最大跌幅，暴跌 12.3%。

華爾街偏愛的恐慌指數 Cboe 波動率指數 (VIX) 收盤也創史上新高，至 82.69，還高過金融危機時的 80.74。

美國聯準會週日發動突襲，將基準利率下調 4 碼至接近零利率，並宣布了 7500 億美元的資產購買計畫，不過對市場造成的恐慌遠勝於對寬鬆的興奮。

根據 Johns Hopkins University 數據，美國已確診武漢肺炎 (COVID-19) 至少 4281 例病例，並有 70 多例死亡，川普還表示，疫情將至少持續到 8 月，並承認經濟可能陷入衰退。

The Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 在報告中指出，雖然平時就充滿危機，但這次的問題在於，連衛生專家都不知道這是什麼，以及其發展方向，對投資人來說這才是最糟的。