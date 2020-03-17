加拿大消費者信心創1年來低點 央行宣佈擴大債券購買規模

據《彭博》報導，隨著武漢肺炎疫情 (COVID-19) 擴大，對於加拿大的經濟造成嚴重衝擊，並導致經濟陷入衰退的風險大增，且消費者信心指數亦創下近一年來的低點。

根據最新的彭博 Nanos 加拿大消費者信心指數，顯示由於受到金融市場波動劇烈、以及油價重挫的影響，導致消費者信心指數於上週降至 54.3，創下自 2019 年 2 月以來最差表現，但仍優於 2015 年石油危機時的歷史低點。

彭博 Nanos 加拿大消費者信心指數 (圖：Bloomberg)

Nanos 研究機構每週針對 250 名加拿大人進行問卷調查，並訪問消費者對於個人財務、就業保障、經濟前景、以及房地產走勢的看法。《彭博》預估，由於近日來全球股市重挫，預估消費者信心指數將會進一步下滑。

Nanos 研究機構主席 Nik Nanos 則表示，由於最新公佈的消費者信心指數表現不佳，可以預期在未來六個月內，加拿大經濟陷入衰退的可能性相當高。

為了減輕疫情對於經濟的損害，加拿大政府及央行已釋出大規模的寬鬆政策。央行於上週五 (13 日) 意外宣佈緊急降息 2 碼至 0.75%，為本月第二次的利率調降。

除此之外，銀行監管機關亦計劃透過放寬銀行資本適足率的限制，以刺激銀行擴大對於企業的放款規模。加拿大財政部長 Bill Morneau 亦表示，將會竭盡所能的採取財政寬鬆政策，以提振該國的經濟成長。

另外，加拿大央行亦於週一 (16 日) 宣佈，為了減輕信用市場的壓力，將會增加債券購買的頻率，由每兩週一次增加至每週一次，另外，央行亦計劃擴大債券購買的種類，若有需要亦可能購買加拿大房貸抵押債券，以向資金市場注入流動性。

(本文不開放合作媒體轉載)