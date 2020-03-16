如願以償！Fed 一口氣降息4碼 川普：我非常高興

聯準會 (Fed) 於美東時間 3 月 15 日下午 (台灣時間 3 月 16 日上午) 再度意外降息至 0%-0.25% 區間 (近乎零利率)，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，美國總統川普隨後記者會上表示：「這讓我非常高興！」

上週六 (14 日) 川普才剛剛表示，他無計劃將聯準會主席鮑爾降職為理事，但強調有權這麼做，週日 (15 日) 聯準會就便緊急宣布大降 4 碼至至 0%-0.25% 區間 (近乎零利率)。

川普隨後記者會中回應：「這讓我非常高興，我要向聯準會說聲恭喜… 我認為市場人士應該會非常興奮。」

川普長期以來呼籲聯準會大幅降息，走向零 / 負利率政策，川普本 (3) 月初表示，他不滿 Fed 緊急降息 2 碼，認為降息幅度應該可以更大。

如今 Fed 又再度出手降息，而且一次降息四碼，這是 Fed 有史以來首度「連續兩次」在兩次利率會議之間採取大規模降息行動，這讓川普喜出望外，終於如願以償。

因應武漢肺炎疫情的影響，聯準會目前正面臨「彈盡」，美國消費者面臨「糧絕」恐慌！

美股道瓊期貨週日暴跌逾千點，觸發跌停機制，此外，川普在記者會向大眾呼籲：「大家不必買那麼多東西 (恐慌性購買)… 別緊張！放輕鬆。」

Bleakley 諮詢集團首席投資官 Peter Boockvar 稱：「聯準會必定是發射了其貨幣政策的火箭筒… 這最好能起作用，因為我不知道他們還剩下什麼工具，天上掉下來的再多的錢，也無法馬上治愈這種病毒，只有時間和解藥能辦到。」

武漢肺炎疫情肆虐全球 100 多個國家，截稿前，全球有超過 15 萬人染疫，造成至少 5833 人死亡，美國確診 2,952 例，死亡 57 例。

美國總統川普上週五 (13 日) 正式宣布，美國進入國家緊急狀態、釋放 500 億抗疫資金、提供改良的病毒檢測配套措施與相關補助政策，他強調：「接下來的八週至關重要。」