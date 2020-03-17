全球逾 17.9 萬染疫！加拿大、馬來西亞全境封關 歐盟擬跟進

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，馬來西亞週一 (16 日) 宣布週三起全國封鎖，加拿大隨後宣布，對非加拿大的公民和居民關閉邊境，歐盟也計畫禁止非必要的外籍旅客進入歐盟。

武漢肺炎肆虐全球 100 多個國家，目前有超過 17.9 萬人染疫，造成至少 7,057 人死亡，各國陸續祭出更強硬的手段防疫。

馬來西亞首相丹斯裡慕尤丁週一 (16 日) 表示，週三起至 3 月底將限制所有外國遊客入境馬來西亞，並宣布所有集會活動必須停止。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 週一宣布，加拿大政府將對所有非加拿大的公民和居民關閉邊境，並表示航空公司應禁止任何有新冠症狀的入境，僅蒙特利爾 (Montreal)、多倫多 (Toronto)、卡爾加里 (Calgary) 及溫哥華 (Vancouver) 機場接受國際航班。

加國關閉邊境命令將排除某些情況，包括機組人員、外交官、加拿大公民的直系親屬以及美國公民。杜魯道解釋，基於美加兩國經濟體融合程度，對美國公民豁免入境禁令有其必要。

世界衛生組織 (WHO) 近期稱，歐洲已成為新冠大流行病的震央。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 週一提議，將禁止非歐盟旅客入境歐盟所有國家，禁令為期一個月，週二歐盟各國將召開視訊會議做出最終決定。