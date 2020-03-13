日股一瀉千里暴跌10% 韓股Kosdaq觸發熔斷

美股寫下 1987 年來最大跌幅後，亞洲股市今 (13 日) 開盤重挫，日股日經 225 指數跌最重，韓股 Kosdaq 觸發熔斷機制，澳股也挫跌。

韓股 Kosdaq 指數開盤下挫超過 8% 後暫停交易 20 分鐘，恢復交易後跌幅仍超過 9%。Kospi 指數跌幅超過 7%。

日經 225 指數開盤後跌幅最深達 10.06%，該指數週四自 52 週高點回跌約 20%。東證指數暴跌 9.38%。

日經 225 指數早盤走勢。(來源: CNBC)

香港恆生指數下跌逾 6%，陸股同樣欲振乏力，上證指數挫跌逾 4%。澳洲大盤 S&P/ASX 200 指數下跌 7.3%。澳股已在週三進入熊市。

整體而言，MSCI 亞太除日本外指數下挫 5.12%。

韓元貶值 1.5%。澳洲、日本公債下挫，投資人為了保有現金而脫手。

澳洲 Commonwealth Bank 外匯策略師 Kim Mundy 說，全球金融體系已經錯置，行情劇烈波動是因為投資人失去信心，不相信政府有正確的計畫足以控制疫情和經濟衝擊。

日本銀行 (央行) 今天追隨美國聯準會 (Fed) 腳步，為市場挹注流動性。南韓央行表示正密切關注情勢，必要時採取行動。歐洲央行 (ECB) 週四未跟進他國央行調降利率，而是放寬資本限制並挹注流動性。

亞洲盤交易時段概況

日股日經 225 指數下跌 10.06%，東證指數下跌 9.38%

韓股 Kospi 指數下跌 7%

澳股 S&P/ASX 200 指數下跌 7.3%

美股標普 500 期指下跌 1.6%

日圓兌美元貶值 0.4%，報 105.10

WTI 下跌 1% 報每桶 30.98 美元，布蘭特原油跌 0.4% 報每桶 32.58 美元

金價下跌 0.6%，報每盎司 1565.59 美元

美國 10 年期公債殖利率下降，報 0.74%

其他波動明顯的資產