美股道瓊暴跌逾2000點 蘇建榮：必要時召開國安基金臨時會

美股跌勢難止，道瓊工業指數昨 (12) 日暴跌 2352.6 點，國安基金幕僚單位財政部由部長蘇建榮緊急召開記者會出面信心喊話，強調必要時將召開臨時委員會，不排除隨時進場護盤。

美股道瓊工業指數昨天持續重挫，一週內兩度觸發熔斷機制，台股也連日慘綠今 (13) 日恐面臨萬點保衛戰，國安基金今早由財政部長蘇建榮、次長暨國安基金執秘阮清華共同召開臨時記者會，希望透過信心喊話穩定市場信心。

蘇建榮表示，美股道瓊工業指數跌幅高達 9.9%，創下歷年單日最大跌幅，歐股也有 10% 跌幅，國際股市市況嚴峻，財政部作為國安基金幕僚單位也會隨時關注國際資金動態與台股狀況，只要市場有非理性失序行為，符合國安基金相關條件，不排除建請國安基金隨時召開臨時委員會。

蘇建榮說，因應武漢肺炎全球大流行，總統蔡英文昨天下午也召開國安會議，會中有做出五點指示，包括：一、落實 600 億元紓困預算，二、各部門基金與公務預算要能以緩濟急，三、公部門的公共投資與採購要能在最短時間內執行，四、財金部會全力協助廠商加速投資，五、全力穩定金融市場。

阮清華表示，台股在本益比、殖利率仍相對有吸引力，我出口也持續成長與轉單效應逐漸顯現，加上政府防疫政策有成，疫情控制相對其他國家穩定，呼籲國人對於股市短線波動不必過度悲觀。

阮清華強調，國安基金將密切關注股市與國際資金變化，如果發生國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，將及時召開臨時委員會議適時採行必要措施，以穩定國內股市。