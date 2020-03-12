ECB未如預期降息 仍擴大購債並祭經濟刺激方案

歐洲央行 (ECB) 週四 (12 日) 召開利率決策會議宣布維持三大基準利率不變，未如市場預期，不過，為消除武漢肺炎疫情對歐元區經濟的衝擊，ECB 決定擴大量化寬鬆規模，並祭出全面經濟刺激方案。

ECB 於週四 (12 日) 利率會議決議維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.50% 不變，未如市場預期跟進降息。

這反映了拉加德 (Christine Lagarde) 在有限彈藥空間之下所做出的決策，目前歐洲央行已持有該地區約四分之一的未償還政府債務，負利率可能會進一步損害銀行體系，並破壞金融穩定。

不過 ECB 表示將透過刺激方案，為那些受疫情重創的實體，尤其是中小企業提供銀行貸款。武漢肺炎疫情嚴重滲透歐洲經濟，市場擔心不良貸款可能因此飆升，該行希望藉由刺激措施來確保銀行持續放貸。

ECB 稱將採取更多的長期再融資操作 (LTROs)，為歐元區銀行提供更多即時流動性，並擴大購債規模達 1200 億歐元。

消息公布後歐元對美元匯率微幅下挫。截至台北時間週四晚間 21 時許，歐元兌美元下跌 0.35%，暫報 1 歐元兑 1.1228 美元。

歐元兌美元匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

此外，歐股延續稍早跌勢，泛歐 Stoxx 600 指數暴跌 10.07%，跌幅創下歷史新高，德國 DAX 指數跌 9.4%，法國 CAC 指數跌 10.15%。