不能說的QE！紐約 Fed 緊急放水 擴表兆美元救市

聯準會紐約分行週三 (11 日) 已將每日隔夜回購金額增至 1750 億美元，週四 (12 日) 再度出手加大回購力度，今明兩日內實施 1 兆美元的三個月期回購操作。

聯準會紐約分行週四於盤中時段發表聲明，根據聯準會主席與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 磋商指示，更新當前回購操作月度協議和新的國庫券購買計畫。

聯準會今明兩日內實施 1 兆美元的三個月期回購操作。(圖片：zerohedge)

紐約分行將在今明兩日內實施 1 兆美元的三個月期回購，週四為 5,000 億元，週五為 5,000 億美元，本月剩餘時間，每週還會有額外 5000 億美元的三個月和一個月期回購操作。

此外，將繼續提供每天至少 1750 億美元的隔夜回購操作，和每週至少兩次 450 億美元的兩週定期回購操作。

紐約 Fed 計畫在 11 個領域中分配儲備管理採購，包括名義利率債券 (nominal coupons)、短期國庫券 (T-bill)、美國抗通膨債券 (TIPS)、浮動利率票據 (FRN)。

紐約 Fed 表示，這些舉措是為了解決與武漢肺炎 (COVID-19) 大爆發導致的國債融資市場異常擾亂。

許多市場人士認為，這是 2008 年雷曼危機後，聯準會又一大規模的救市措施，聯準會始終不敢承認，但他們的量化寬鬆 (QE) 計畫確實又來了。