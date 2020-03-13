〈美股盤後〉Fed撒錢美股仍無力回天 道瓊狂瀉10% 自1987年股災以來最慘

週四 (12 日) 美股狂風暴雨持續，美國總統川普暫時限制歐洲旅客入境、並未出台更大規模刺激政策，華爾街市場恐慌席捲，美股早盤再觸發生熔斷，一度暫停交易。

盤中時段，紐約 Fed 出手撒錢救市，美股應聲強彈近千點，瞬間收斂跌幅，並同步推動黃金反彈，但華爾街仍繼續看空，跌幅再度擴大。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

能源危機未解，四大指數無力為天，道瓊終場收跌約 10%，堪比 1929 年黑色星期四，亦是 1987 年崩盤以來最黑暗的一日。

疫情消息方面，武漢肺炎肆虐全球 100 多個國家，目前有超過 12.7 萬人染疫，造成至少 4718 人死亡。NBA、NHL、MLB 與 MLS 等體育賽事宣布停擺，菲律賓首都宣布首都封城、加拿大總理自我隔離、巴西總統和川普身陷染疫危機。

繼舊金山和西雅圖週三宣布禁止大型集會後，紐約市週四宣布緊急狀態，禁止 500 人以上的集會。此外，美國眾議院宣布新冠病毒法案。

週四 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數暴跌 2352.60 點，或 9.99%，收 21,200.62 點。

標普 500 指數暴跌 260.75 點，或 9.51%，收 2,480.63 點。

那斯達克指數暴跌 750.25 點，或 9.43% ，收 7,201.80 點。

費城半導體指數暴跌 170.44 點，或 10.91%，收 1,392.11 點。

標普所有板塊陷入汪洋血海，能源板塊領跌 (-12.30%)、金融 (-10.77%) 和工業 (-10.33%) 板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎週四市值蒸發逾 4000 億美元。蘋果 (AAPL-US) 暴跌 9.88%；微軟 (MSFT-US) 暴跌 9.48%；臉書 (FB-US) 暴跌 9.30%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 8.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 7.92%。

週三美國總統川普宣布封鎖歐客赴美 30 日，航空股再度不支倒地，美國航空 (AAL-US) 暴跌 17.28%，美國聯合航空 (UAL-US) 暴跌 24.85%。

道瓊 30 檔成分股跳水後深潛。波音 (BA-US) 暴跌 18.11%，再登道瓊表現最差的個股，再來是陶氏化學 (DWDP-US) 、迪士尼 (DIS-US)，分別暴跌 15.43% 和 12.98%。

美債殖利率持續低迷，金融股全面負壓。美國運通 (AXP-US) 暴跌 12.42%；高盛 (GS-US) 暴跌 12.34%；摩根大通 (JPM-US) 暴跌 8.24%；Visa (V-US) 暴跌 7.44%。雪佛龍 (CVX-US) 及埃克森美孚 (XOM-US) 等能源股雪崩跌逾 8%。

費半成份股一片死寂，AMD (AMD-US) 暴跌 14.64%；英特爾 (INTC-US) 暴跌 11.85%；美光 (MU-US) 暴跌 11.23%；Nvidia (NVDA-US) 暴跌 12.24%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 14.06%；高通 (QCOM-US) 暴跌 10.18%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 6.80%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 10.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.19%。

關鍵數據

美國 2 月 PPI 年增率報 1.3%，預估 1.8%，前值 2.1%

美國 2 月 PPI 月增率報 -0.6%，預估 -0.1%，前值 0.5%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 1.4%，預估 1.7%，前值 1.7%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 -0.1%，預估 0.2%，前值 0.5%

美國截至 3/7 當週初領失業金 (萬人) 報 21.1，預估 21.8，前值 21.6

美國截至 3/7 當週初領失業金四週均值 (萬人) 報 21.4，前值 21.3

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析

為了解決與武漢肺炎 (COVID-19) 大爆發導致的國債融資市場異常擾亂，聯準會紐約分行於盤中宣布，今明兩日將各實施 5000 億美元的三個月期回購操作，這是自 2008 年雷曼危機後，聯準會又一大規模的救市措施。

聯準會今明兩日放水上兆美元。(圖片：zerohedge)

然而，道瓊昨日跌至熊市後，又跌至 1987 年 10 月崩盤以來最糟糕的一天。

芝加哥 Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 表示：「根據川普演說後的市場反應，不是在灌輸信心，而是與之相反。繼沙國與俄羅斯價格戰以及冠狀病毒的雙重打擊後，歐盟旅行禁令是對能源需求的又一重擊。」

KKM Financial 首席執行官 Jeff Kilburg 表示：「我想說，在過去的 48 小時內，已經從試圖衡量不確定性轉變為恐慌。」

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「隨著我們走向衰退，市場肯定會進一步下跌，但熊市是長期投資者購買股票的最佳時機。」