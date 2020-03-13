川普斷歐航 傳特斯拉急召回德國柏林工廠員工

外媒週四 (12 日) 報導，美國川普總統甫宣布週五起 30 日內禁止歐洲大部分地區的遊客入境美國，特斯拉(TSLA-US) 急著讓派駐德國的十多位員工趕緊返美。

德國《汽車週刊 (Automobilwoche)》率先報導此消息，特斯拉沒有立即回應置評請求。

特斯拉位於柏林郊外的 Brandenburg 工廠正處於建設初級階段，原希望該工廠自 2021 年起開始生產。

2 月下旬，經歷與環保抗議者對峙之後，特斯拉取得德國法院批准，清除了 91 公頃的森林後在柏林建造 Gigafactory 超級工廠。

特斯拉公布第四季財報時提到，由於德國具有強大製造和工程實力，所以柏林是「為歐洲市場打造車輛的最正確選擇。」

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，他正在美國尋找更多適合建造工廠的地點，似乎在模仿亞馬遜（AMZN-US) 在不同州發掘激勵和補貼後才決定第二總部座落位置。

儘管許多上市公司警告，武漢肺炎全球擴散恐影響其業務前景，但特斯拉尚未更改其 2020 年度或第一季的財測，也沒有向投資者發出業務計畫重大延誤等警告訊息。

特斯拉此前表示，今年交車量能「輕易自在地」超越 50 萬輛，2019 年特斯拉交車量達 367500 輛。

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特斯拉上海工廠建造不到一年就可開始交車，但這回 COVID-19 大流行恐怕讓特斯拉無法再重演這強大業績。

由於美股崩跌，特斯拉週四也跟著重挫 11.6% 至 560.55 美元。