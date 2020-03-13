卡特彼勒銷售受疫情拖累 股價觸4年新低

有「景氣金絲雀」之稱的卡特彼勒 (Caterpillar) 週四 (12 日) 發布 2 月銷售報告指出，在武漢肺炎疫情延燒之下，全球機器銷售額正遭逢打擊，特別是亞太地區。

卡特彼勒指出，截至今年 2 月的前三個月，全球機器銷售額下滑 11%，以地區來看，又以亞太地區跌幅最深，來到 -17%，為近 4 年來最大。北美地區為 -12%、拉丁美洲為 -4%、歐洲、非洲和中東地區也是 -4%。

另外，石油和天然氣零售額延續前 5 個月跌勢，下滑 3%。財務長 Andrew Bonfield 預計，過去一週內，石油市場的動盪不安將會衝擊到該公司的石油和天然氣業務，不過他也說現在談論影響幅度為時尚早。

最新銷售報告顯示，全球武漢肺炎爆發如何影響卡特彼勒的下游產業，例如礦業和建築業。礦業巨頭必和必拓 (BHP) 上月便警告，除非疫情在 3 月底前獲得控制，否則武漢肺炎可能對礦產資源需求帶來強烈衝擊。

對疫情衝擊全球經濟的擔憂，使這家重型工具機製造商的股價在今年下滑約 39%，創下 2009 年以來最差開局。

不過，卡特彼勒首席執行長 Jim Umpleby 本週於北美最大建築展 ConExpo 表示，疫情尚未引發嚴重供應中斷，並稱目前他正專注於執行接任 CEO 以來所制定的計劃。

關於目前全球的疫情防控措施會如何改變該公司的業務前景，Umpleby 並沒有詳細說明。

截至台北時間週五 (13 日) 凌晨零時許，卡特彼勒 (CAT-US) 股價重挫 11.77%，暫報每股 88.84 美元，股價觸及 2016 年 11 月以來最低。

卡特彼勒股價月線走勢 (圖：Investing.com)

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)