並肩合影巴西確診官員 川普：我並不擔心 巴西總統：緊急採檢中

週四 (12 日) 多家外媒報導，上週末在美國總統川普和巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 8 日在佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 與和多位官員共進晚宴，其中與會巴西總統新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）證實感染武漢肺炎，川普曾未戴口罩與沃恩加藤合影留念。

巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）病毒檢測結果出爐，呈陽性反應。沃恩加藤近期還在社群網站 Instagram 張貼與川普共進晚宴的合照，他就站在美國總統川普身旁合影留念，合照人士還有副總統彭斯。

巴西總統新聞秘書沃恩加藤 (右一) 與美國總統川普 (右二) 和副總統彭斯合影 (左二)。(圖片：沃恩加藤 IG)

目前，巴西總統正緊急接受採檢，然而美國總統川普一派輕鬆回應：「我確實聽說過這件事，我們與整個巴西代表團一同共進晚餐，我不知道，如果媒體說他 (沃恩加藤) 在那，那就是吧。」

川普強調：「這樣說吧，我不擔心。」

白宮發言人葛莉珊 (Stephanie Grisham) 週四發表聲明表示，川普總統和彭斯副總統幾乎沒有與確診的人進行任何互動，也不要求在這個時候進行檢測。

葛莉珊稱，目前沒有跡象要對沒有症狀的人進行檢測，只有長期近距離接觸確診的人，才需要進行自我檢疫。

川普染疫風險一波波，層出不窮。

週一 (9 日) 美國總統川普有過密切接觸的 2 名國會議員，因曾接觸確診患者宣布自我隔離，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 公共衛生準備暨應變前主任可汗 (Ali S. Khan) 週一表示，與確診病患直接接觸才需要進行自我隔離，而川普的情況是無需自我隔離。

川普週二對此回應，他沒有理由需要進行新冠病毒檢測，但他若有人給他這樣的建議，他會欣然接受。

週四報導顯示，川普真實地與確診病患有過近距離接觸，按照 CDC 檢測的標準，川普宣布接受病毒檢測、自我隔離的日子，可能很快就要到來！