【達人開講】聯準會急降息 美股基金還可續抱嗎？

原先擔任市場多頭總司令的美股，1 月份股市還持續創新高，道瓊指數也即將挑戰 3 萬點關卡。但 2 月 24 日當周，道瓊一周內出現暴跌 12% 沉重賣壓。緊接著 3 月 3 日聯準會突然降息 2 碼，但卻未能讓美股止跌，反而又出現一波賣壓。究竟美股多頭格局是否失守? 手上有美股基金該賣出，還是應該加碼撿便宜呢?

新冠狀病毒持續發威，原先疫情主要在中國與亞洲鄰近國家，2 月下旬歐洲義大利傳出大規模感染病例，再加上伊朗病例快速攀升，顯示中東地區也淪陷，終於引發全球股市恐慌性殺盤。

原先受疫情影響最小的美股，最終仍不敵肺炎病毒侵襲，出現了近 15% 跌幅。究竟走了 10 年多頭的美股，還有沒有續強空間呢? 我們可以從以下三方面來檢視。

一，美國經濟基本面

目前美國仍是全球經濟最穩健地區，去年經濟成長率維持在 2.3%，今年預估 2%。同時就業市場穩健，失業率僅 3.6%，薪資年增率 3.66%，可支撐民眾消費力。但受全球肺炎疫情影響，2 月份製造業 PMI 跌至 50.7，服務業 PMI 49.4，首度跌破 50，已經稍微受到一些影響。

高盛預估，疫情對美國第一季經濟成長率可能帶來 0.5% 到 0.8% 影響，但對全年經濟成長率影響可能僅 0.1% 影響。不過，聯準會 3 月 3 日突然降息，並表示「看到美國經濟前景面臨風險」，此說法也讓人擔憂，疫情對景氣衝擊是否高於原先預期。

二，聯準會資金政策

目前市場資金相當寬鬆，雖然聯準會暫停降息，但每個月仍有 600 億美元購債計畫，且將進行到第二季，有利於資金行情持續。另外，3 月 3 日聯準會在例行會議之外，突然宣布降息 2 碼，聯邦基本利率降至 1%-1.25%，此讓美國 10 年公債殖利率跌破 1%，來到 0.936%，30 年公債殖利率也跌至 1.601%，雙雙創下歷史新低。

目前除了美國率先降息之外，澳洲、馬來西亞也都宣布降息，顯示各國央行可能紛紛加入降息行動，提供貨幣寬鬆環境。

三，疫情發展狀況

由於疫情向全球擴散，市場開始擔心這場病毒戰爭不只是中國的戰爭，而是全球戰爭。而受疫情影響，封城隔離、停課、停工的衝擊，在世界各地陸續上演，已經衝擊經濟活動與民眾消費。今年第一季經濟衝擊在所難免，如果第二季疫情可有效控制，對全球衝擊應該有限，若第二季疫情仍未緩解，則對今年經濟衝擊較大，市場修正壓力更為沉重。因此，後續發展仍要看新冠肺炎疫情是升溫或減緩，而這是最難預測的變數。

美股基金投資策略

從以上三個方向檢視，美股目前基本面還不錯，但疫情對經濟的衝擊目前還無法預估。根據上次 SARS 的經驗，經濟面衝擊至少要一季到二季，因此，今年上半年變數較多，但若二季內疫情可控，下半年再有具體經濟刺激方案，則有反彈空間可期。因此對美股投資策略，可朝以下方向布局。

一，單筆投資，可先減碼

上半年籠罩在疫情陰影下，衝擊消費與企業生產，股市較偏向震盪格局。短線美股跌至年線附近，呈現多空拉鋸戰。由於美股已經歷經十年多頭，再加上本益比水準偏高，可稍微保守看待。若是原先有單筆買進美股基金的投資人，可以考慮先賣出一半，保留一半現金，觀察後續市場變化。若是空手投資人暫不宜進場，要看後續市場能否順利守穩年線而定。

二，定時定額掌握震盪行情

由於上半年不確定因素較多，股市勢必上下震盪，此時正適合定時定額投資。如果以一年期投資規劃，上半年修正期可逢低買進，下半年若疫情走穩，就可以慢慢收割成果。

三，搭配美債求平衡

現階段市場常隨著疫情進展而上下波動，如果手上有美股基金，但又擔心震盪幅度大，可以搭配美國政府公債或高評等債券基金，發揮股債平衡效果。由於聯準會率先降息，已經推升債券價格，但市場也開始預估後續是否還有降息行動，預估上半年債券市場仍有表現。因此美股搭配美債，發揮平衡效果，也是抗風險策略之一。

可觀察美股基金

瀚亞美國高科技基金

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計

富蘭克林高科技基金美元 A 股

可觀察美債基金

NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元

瀚亞投資 - 美國優質債券基金 A(美元)

富達基金 - 美元債券基金

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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